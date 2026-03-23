Украина будет получать газ из Африки: Зеленский рассказал о результатах переговоров

Украинский президент Владимир Зеленский во время разговора с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу обсудил возможности поставок газа в нашу страну из Африки.

Также политики обсудили вызовы безопасности в мире. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграмм-канале 23 марта.

"Украина заинтересована в дополнительных поставках энергоресурсов. Мозамбик заинтересован в нашем украинском опыте и технологиях, чтобы усилить внутреннюю безопасность и защитить людей от террора", — отметил Зеленский.

Владимир Зеленский также рассказал, что обсудил с президентом Мозамбика возможное сотрудничество в сфере цифровизации и продовольственной безопасности.

"Договорились, что наши команды будут работать вместе", — добавил Зеленский.

23 марта Financial Times писала, что война в Иране может спровоцировать дефицит газа в мире в ближайшие 10 дней. Поставки сжиженного природного газа из Персидского залива могут резко остановиться через 10 дней, когда последние танкеры из этого региона достигнут пунктов назначения. Это может вызвать дефицит газа во всём мире и поставит его на грань катастрофы.

В материале говорится, что Катар, который производит пятую часть мирового объема сжиженного природного газа (СПГ), был вынужден прекратить экспорт после блокирования Ираном Ормузского пролива.

Также 23 марта цены на нефть обвалились на 13% после заявления Трампа, который сообщил об отсрочке возможных военных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Рынок мгновенно отреагировал на снижение геополитического напряжения