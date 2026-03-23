Україна отримуватиме газ з Африки: Зеленський розповів про результати перемовин

Український президент Володимир Зеленський під час розмови з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу обговорив можливості постачання газу в нашу країну з Африки.

Також політики обговорили безпекові виклики у світі. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі 23 березня.

"Україна зацікавлена в додатковому постачанні енергоресурсів. Мозамбік зацікавлений у нашому українському досвіді й технологіях, щоб посилити внутрішню безпеку та захистити людей від терору", — зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський також розповів, що обговорив з президентом Мозамбіку можливу співпрацю у сфері цифровізації та продовольчої безпеки.

"Домовились, що наші команди працюватимуть разом", — додав Зеленський.

23 березня Financial Times писала, що війна в Ірані може спровокувати дефіцит газу у світі у найближчі 10 днів. Постачання скрапленого природного газу з Перської затоки може різко зупинитись через 10 днів, коли останні танкери з цього регіону досягнуть пунктів призначення. Це може спричинити дефіцит газу у всьому світі та поставить його на межі катастрофи.

У матеріалі йдеться, що Катар, який виробляє п'яту частину світового обсягу скрапленого природного газу (СПГ), був змушений припинити експорт після блокування Іраном Ормузької протоки.

Також 23 березня ціни на нафту обвалилися на 13% після заяви Трампа, який повідомив про відтермінування можливих військових ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану. Ринок миттєво відреагував на зниження геополітичної напруги