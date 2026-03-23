В Киеве и Киевской области применены экстренные отключения, — ДТЭК

В ДТЭК напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения... В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении ДТЭК.

Какие районы попали под отключение — неизвестно, но пока журналисты Фокуса могут засвидетельствовать, что частично свет отсутствует в Днепровском районе Киева.

22 марта Киев и Киевская область также частично оставались без света на несколько часов из-за аварии на оборудовании

"Сегодня снова произошла авария на одном из объектов, ранее существенно поврежденного обстрелами. Из-за этого часть жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы временно осталась без света. Также без электричества часть домов Броварского района Киевской области", — сообщали в ДТЭК накануне.

Напомним, вечером 21 марта часть домов на левом берегу Киева осталась без электроснабжения и воды из-за внезапной аварии на городских сетях.

Напомним, что 18 марта в Киеве снова ввели графики плановых отключений электроэнергии из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме. Причиной стали последствия предыдущих ракетно-дронных атак.