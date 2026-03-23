В Києві та на Київщині застосовані екстрені відключення, — ДТЕК

У ДТЕК нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовано екстрені відключення… В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — сказано у повідомленні ДТЕК.

Які райони попали під відключення — невідомо, але наразі журналісти Фокусу можуть засвідчити, що частково світло відсутнє в Дніпровському районі Києва.

22 березня Київ та Київська область також частково лишались без світла на кілька годин через аварію на обладнанні

"Сьогодні знову відбулась аварія на одному з обʼєктів, раніше суттєво пошкодженого обстрілами. Через це частина жителів Дніпровського та Дарницького районів столиці тимчасово залишилась без світла. Також без електрики частина домівок Броварського району Київщини", — повідомляли у ДТЕК напередодні.

Нагадаємо, увечері 21 березня частина будинків на лівому березі Києва залишилася без електропостачання та води через раптову аварію на міських мережах.

Нагадаємо, що 18 березня у Києві знову запровадили графіки планових відключень електроенергії через складну ситуацію в українській енергосистемі. Причиною стали наслідки попередніх ракетно-дронових атак.