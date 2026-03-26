В Украине начали фиксировать снижение цен на топливо. При этом некоторые АЗС не пересматривают стоимость дизеля и бензина уже несколько дней.

После резкого скачка, когда цены на некоторых АЗС в Украине доходили до 99 грн за литр дизеля, рынок начал постепенно успокаиваться. Уже 25 марта водители почувствовали первые изменения: дизель подешевел примерно на 1 грн за литр, а цены на бензин просели сразу на 2 грн. Фокус выяснил, сколько придется платить за дизель и бензин уже 26 марта.

Новые цены на АЗС — прогноз стоимости бензина и дизеля на 26 марта

В среду, 25 марта, цены на АЗС в Украине продемонстрировали осторожное снижение, хотя динамика оставалась неравномерной. Данные портала "Минфин" свидетельствуют, что цены на бензин несколько просели: премиальный А-95 подешевел на 33 коп. — до 75,42 грн за литр, а обычный А-95 потерял 19 коп. и стоит около 71,85 грн/л.

В то же время дизельное топливо формально прибавило 2 коп. Средняя стоимость была на уровне 84,65 грн за литр. Однако фактически цены во многих сетях АЗС или снижались, или оставались без изменений.

На АЗС "Укрнафта" не происходят ценовые изменения уже несколько дней

Среди тех, кто вообще не пересматривает ценники уже несколько дней, оказалась государственная "Укрнафта". Оператор удерживает стабильные показатели, которые остаются одними из самых низких на рынке:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельное топливо — 80,99 грн/л;

дизельное топливо Energy — 84,99 грн/л;

автомобильный газ — 44,99 грн/л.

Некоторые частные сети, которые ранее почти ежедневно повышали цены, также уже несколько дней подряд удерживают стоимость дизеля, бензина и автогаза без изменений. Ниже можете ознакомиться с ценами на топливо, которые чаще всего могут встречаться на АЗС 26 марта.

ОККО:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо — 86,99 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 89,99 грн/л;

автомобильный газ — 46,99 грн/л.

БВС:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельное топливо — 83,99 грн/л;

дизельное топливо PRO — 86,99 грн/л;

автомобильный газ — 45,99 грн/л.

ГНКАР:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 89,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 86,99 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо — 86,99 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 89,99 грн/л;

автомобильный газ — 46,98 грн/л.

Напомним, СМИ распространили сообщение о возможном дефиците дизеля в Украине уже в апреле. Однако эксперты эту информацию опровергли. Руководитель "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявил, что никакого дефицита дизтоплива нет и не ожидается.

По его словам, такие новости возникли из-за некорректной трактовки профессиональных обзоров рынка. В то же время подготовка к апрелю продолжается и около 40% объемов поставок уже законтрактовано.