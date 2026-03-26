В Україні почали фіксувати зниження цін на пальне. При цьому деякі АЗС не переглядають вартість дизеля та бензину вже декілька днів.

Після різкого стрибка, коли ціни на деяких АЗС в Україні доходили до 99 грн за літр дизеля, ринок почав поступово заспокоюватися. Вже 25 березня водії відчули перші зміни: дизель подешевшав приблизно на 1 грн за літр, а ціни на бензин просіли одразу на 2 грн. Фокус з’ясував, скільки доведеться платити за дизель та бензин уже 26 березня.

Нові ціни на АЗС — прогноз вартості бензину і дизеля на 26 березня

У середу, 25 березня, ціни на АЗС в Україні продемонстрували обережне зниження, хоча динаміка залишалася нерівномірною. Дані порталу "Мінфін" свідчать, що ціни на бензин дещо просіли: преміальний А-95 подешевшав на 33 коп. — до 75,42 грн за літр, а звичайний А-95 втратив 19 коп. і коштує близько 71,85 грн/л.

Водночас дизельне пальне формально додало 2 коп. Середня вартість була на рівні 84,65 грн за літр. Проте фактично ціни у багатьох мережах АЗС або знижувалися, або залишалися без змін.

На АЗС "Укрнафта" не відбуваються цінові зміни вже декілька днів

Серед тих, хто взагалі не переглядає цінники вже кілька днів, опинився державна "Укрнафта". Оператор утримує стабільні показники, які залишаються одними з найнижчих на ринку:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельне пальне — 80,99 грн/л;

дизельне пальне Energy — 84,99 грн/л;

автомобільний газ — 44,99 грн/л.

Деякі приватні мережі, які раніше майже щодня підвищували ціни, також вже декілька днів поспіль утримують вартість дизеля, бензину та автогазу без змін. Нижче можете ознайомитися з цінами на пальне, які найчастіше можуть траплятися на АЗС 26 березня.

OKKO:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне — 86,99 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 89,99 грн/л;

автомобільний газ — 46,99 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельне пальне — 83,99 грн/л;

дизельне пальне PRO — 86,99 грн/л;

автомобільний газ — 45,99 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 89,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 86,99 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне — 86,99 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 89,99 грн/л;

автомобільний газ — 46,98 грн/л.

Нагадаємо, ЗМІ поширили повідомлення про можливий дефіцит дизеля в Україні вже у квітні. Однак експерти цю інформацію спростували. Керівник "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн заявив, що жодного дефіциту дизпалива немає і не очікується.

За його словами, такі новини виникли через некоректне трактування професійних оглядів ринку. Водночас підготовка до квітня триває й близько 40% обсягів постачання вже законтрактовано.