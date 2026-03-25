РФ может стать сложно удовлетворять большой спрос на российскую нефть в мире, — Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков похвастался и заявил, что России может стать сложно удовлетворять большой спрос на российскую нефть.

По его словам, Россия сейчас получает много заявок на поставку нефти и энергоресурсов. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "Вести".

Песков рассказал, что спрос растет, в частности на альтернативных Европе направлениях, сказал он, отвечая на вопрос пропагандистов, есть ли, кроме Вьетнама, заявки на поставки российской нефти в настоящее время.

"Спрос большой, спрос на альтернативные направления, поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворить", — сообщил пресс-секретарь Путина.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия якобы намерена продавать нефть исключительно ради собственной выгоды и не собирается делать это ради блага Европы.

"В мире существуют спрос и предложение, и делать что-то в ущерб собственным интересам было бы глупо", — сказал Песков.

Рост цен на нефть в мире: РФ зарабатывает миллиарды

Международные СМИ пишут, что пока президент Америки Дональд Трамп и Израиль ведут войну против Ирана на Ближнем Востоке, Владимир Путин получает миллиарды. Ведь из-за конфликта в регионе резко выросли цены на нефть, пишет издание Fortune 24 марта.

В материале говорится, если раньше российская нефть марки Urals продавалась за копейки по сравнению с эталоном Brent, то теперь она почти сравнялась с ней и стоит около 100 долларов за баррель. Из-за войны США и Израиля с Ираном часть глобальных поставок нефти оказалась под угрозой. Именно этот фактор гонит цены вверх.

Также Фокус писал, что резкий рост цен на нефть, к сожалению, действительно приносит очень значительную прибыль в бюджет России. Этот факт признает экономист Максим Гардус. Используя открытые данные, он подсчитал, сколько Кремль уже заработал на этом.

Если взять период с 28 февраля по 19 марта, когда цена нефти выросла примерно с $56 до более $103, это уже миллиарды. За это время — это дает $2,5-3 млрд дополнительных доходов для бюджета РФ. И это только эффект цены — без изменения объемов экспорта или добычи. Если цена удерживается на повышенном уровне в течение месяца, эффект масштабируется до совсем других величин.