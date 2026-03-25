РФ може стати складно задовольняти великий попит на російську нафту у світі, — Пєсков

Речник російського президента Дмитро Пєсков похвалився і заявив, що Росії може стати складно задовольняти великий попит на російську нафту.

За його словами, Росія зараз отримує багато заявок на постачання нафти та енергоресурсів. Відповідну заяву він зробив в ефірі телеканалу "Вєсті".

Пєсков розповів, що попит зростає, зокрема на альтернативних Європі напрямках, сказав він, відповідаючи на питання пропагандистів, чи є, крім В'єтнаму, заявки на поставки російської нафти на даний час.

"Попит великий, попит на альтернативні напрямки, тому, звичайно, може настати момент, коли, скажімо так, додатковий попит буде важко задовольнити", — повідомив прессекретар Путіна.

Крім того, він наголосив, що Росія нібито має намір продавати нафту виключно заради власної вигоди і не збирається робити це заради блага Європи.

"У світі існують попит і пропозиція, і робити щось на шкоду власним інтересам було б нерозумно", — сказав Пєсков.

Зростання цін на нафту у світ: РФ заробляє мільярди

Міжнародні ЗМІ пишуть, що поки президент Америки Дональд Трамп та Ізраїль ведуть війну проти Ірану на Близькому Сході, Володимир Путін отримує мільярди. Адже через конфлікт у регіоні різко зросли ціни на нафту, пише видання Fortune 24 березня.

У матеріалі йдеться, якщо раніше російська нафта марки Urals продавалася за копійки порівняно з еталоном Brent, то тепер вона майже зрівнялася з нею і коштує близько 100 доларів за барель. Через війну США та Ізраїлю з Іраном частина глобальних поставок нафти опинилася під загрозою. Саме цей фактор жене ціни вгору.

Також Фокус писав, що різке зростання цін на нафту, на жаль, дійсно приносить дуже значний прибуток до бюджету Росії. Цей факт визнає економіст Максим Гардус. Використовуючи відкриті дані, він підрахував, скільки Кремль уже заробив на цьому.

Якщо взяти період з 28 лютого по 19 березня, коли ціна нафти зросла приблизно з $56 до понад $103, це вже мільярди. За цей час — це дає $2,5–3 млрд додаткових доходів для бюджету РФ. І це лише ефект ціни — без зміни обсягів експорту чи видобутку. Якщо ціна утримується на підвищеному рівні протягом місяця, ефект масштабується до зовсім інших величин.