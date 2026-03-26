"Новая волна трудовой миграции": после войны до 1,5 млн украинцев выедут за границу, — эксперт

После завершения войны Украина может столкнуться с новой волной трудовой миграции, которая охватит до 1-1,5 миллиона граждан. Речь идет прежде всего о временных выездах за границу с целью заработка, однако существуют и риски окончательного переезда украинцев к семьям за пределами страны.

Как рассказал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция", после завершения боевых действий возможно открытие "шлюзов", и именно это повлечет новую волну выезда украинцев за границу.

По его оценкам, от одного до полутора миллионов граждан могут отправиться на заработки. В то же время он положительно оценивает так называемую маятниковую трудовую миграцию, когда люди выезжают на несколько месяцев или год, зарабатывают средства, поддерживают свои семьи в Украине, а затем возвращаются и продолжают работать дома. Такой формат, по словам эксперта, является менее угрожающим, чем сценарий, при котором украинцы окончательно воссоединяются с семьями за рубежом.

Кроме того, Воскобойник отметил, что государство уже сейчас должно готовиться к таким процессам — в частности, обеспечить условия для легального трудоустройства украинцев за рубежом, их социальную защиту, а также создать стимулы для возвращения на родину. Так, именно трудовая миграция станет серьезным вызовом, который требует системной государственной политики.

"Я понимаю, что это возможность для людей в определенный период заработать средства, поддержать свои семьи, но в то же время сохранить корни в Украине. Поэтому и наше государство, и власть должны готовиться к тому, что такие шаги со стороны украинцев будут неизбежными — люди будут выезжать за границу. Нужно продумать, как защищать их за пределами страны, как создать условия для легального трудоустройства, чтобы они работали официально и одновременно возвращались в Украину. Это серьезный вызов, который уже очевиден, и к нему необходимо готовиться заранее", — отметил эксперт.

Отдельно специалист обратил внимание на изменение характера выезда украинцев после начала полномасштабной войны. В 2022-2023 годах большинство людей покидали страну не по экономическим причинам, а из-за опасности, ища временного убежища. Зато со второй половины 2023 года начался более осознанный выбор стран для проживания и трудоустройства.

Наиболее популярными направлениями остаются Германия, Польша и Чехия. В частности, в Германии находится около 1,1-1,2 миллиона украинцев со статусом временной защиты, в Польше — примерно 900-950 тысяч, в Чехии — около 350 тысяч. В других странах, таких как Италия, Испания и Великобритания, количество украинцев составляет от 100 до 200 тысяч.

Причины популярности этих стран различаются: Германия привлекает высоким уровнем социальной поддержки и потенциально более высокими зарплатами, тогда как Польша и Чехия предлагают более доступные условия трудоустройства и уже имели подготовленную инфраструктуру для привлечения украинских работников еще до войны.

В то же время Воскобойник отрицает опасения относительно массового замещения украинцев иностранной рабочей силой. По его словам, Украина не сможет предложить иностранцам таких социальных гарантий, как развитые страны Европы, в частности бесплатное жилье или значительные выплаты. Зато главным преимуществом будет оставаться возможность трудоустройства и получения справедливой оплаты труда.

"Украина не сможет предложить иностранцам бесплатное жилье или значительные социальные выплаты, в частности для их семей и детей. Зато наше государство может предложить работу и справедливую оплату труда — и именно в этом заключается ключевое отличие от других стран. Поэтому опасения, что в Украину массово будут приезжать люди, чтобы жить исключительно за счет государства, безосновательны. Если таких условий нет даже для наших граждан, то очевидно, что их не будет и для иностранцев".

Также он добавил, что после войны Украина вынуждена будет конкурировать с европейскими государствами не только за собственных граждан, но и за трудовых мигрантов из других стран. Эта конкуренция, по его словам, будет сложной и напряженной, ведь другие страны предлагают значительно лучшие финансовые условия.

"Мы будем конкурировать — и я это подчеркиваю — со странами, которые сегодня помогают нам в войне. После ее завершения эта конкуренция развернется за наших граждан, за украинцев, а также за трудовых мигрантов, которые могут приехать работать... Это будет довольно жесткая борьба, ведь придется бороться за человеческий ресурс в сложных условиях", — сказал он.

Напомним, что большинство украинцев в Польше имеют стабильную работу, однако лишь небольшая часть чувствует себя интегрированной в местную общину. В то же время украинцы остаются ключевой составляющей польской экономики: они составляют более двух третей иностранных работников и активно восполняют дефицит рабочих рук.

В 2025 году Национальный банк Украины прогнозировал, что до конца года из страны могут выехать около 200 тысяч граждан, а еще столько же в следующем году. Эксперты отмечают, что новая волна трудовой миграции может охватить до двух миллионов украинцев и значительно усложнить восстановление экономики, из-за чего придется привлекать работников из других стран.