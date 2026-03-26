"Нова хвиля трудової міграції": після війни до 1,5 млн українців виїдуть за кордон, — експерт

Після завершення війни Україна може зіткнутися з новою хвилею трудової міграції, яка охопить до 1–1,5 мільйона громадян. Йдеться насамперед про тимчасові виїзди за кордон із метою заробітку, однак існують і ризики остаточного переїзду українців до родин за межами країни.

Як розповів глава Офісу міграційної політики Василь Воскобойник в інтерв’ю YouTube-каналу "Суперпозиція", після завершення бойових дій можливе відкриття "шлюзів", і саме це спричинить нову хвилю виїзду українців за кордон.

За його оцінками, від одного до півтора мільйона громадян можуть вирушити на заробітки. Водночас він позитивно оцінює так звану маятникову трудову міграцію, коли люди виїжджають на кілька місяців або рік, заробляють кошти, підтримують свої родини в Україні, а згодом повертаються та продовжують працювати вдома. Такий формат, за словами експерта, є менш загрозливим, ніж сценарій, за якого українці остаточно возз’єднуються з родинами за кордоном.

Відео дня

Крім того, Воскобойник наголосив, що держава вже зараз має готуватися до таких процесів — зокрема, забезпечити умови для легального працевлаштування українців за кордоном, їхній соціальний захист, а також створити стимули для повернення на батьківщину. Так, саме трудова міграція стане серйозним викликом, який потребує системної державної політики.

"Я розумію, що це можливість для людей у певний період заробити кошти, підтримати свої родини, але водночас зберегти коріння в Україні. Тому і наша держава, і влада мають готуватися до того, що такі кроки з боку українців будуть неминучими — люди виїжджатимуть за кордон. Потрібно продумати, як захищати їх за межами країни, як створити умови для легального працевлаштування, щоб вони працювали офіційно і водночас поверталися в Україну. Це серйозний виклик, який уже очевидний, і до нього необхідно готуватися заздалегідь", — зауважив експерт.

Окремо фахівець звернув увагу на зміну характеру виїзду українців після початку повномасштабної війни. У 2022–2023 роках більшість людей залишали країну не з економічних причин, а через небезпеку, шукаючи тимчасового прихистку. Натомість із другої половини 2023 року почався більш усвідомлений вибір країн для проживання та працевлаштування.

Найбільш популярними напрямками залишаються Німеччина, Польща та Чехія. Зокрема, в Німеччині перебуває близько 1,1–1,2 мільйона українців зі статусом тимчасового захисту, у Польщі — приблизно 900–950 тисяч, у Чехії — близько 350 тисяч. В інших країнах, таких як Італія, Іспанія та Велика Британія, кількість українців становить від 100 до 200 тисяч.

Причини популярності цих країн різняться: Німеччина приваблює високим рівнем соціальної підтримки та потенційно вищими зарплатами, тоді як Польща та Чехія пропонують більш доступні умови працевлаштування і вже мали підготовлену інфраструктуру для залучення українських працівників ще до війни.

Водночас Воскобойник заперечує побоювання щодо масового заміщення українців іноземною робочою силою. За його словами, Україна не зможе запропонувати іноземцям таких соціальних гарантій, як розвинені країни Європи, зокрема безкоштовне житло чи значні виплати. Натомість головною перевагою залишатиметься можливість працевлаштування та отримання справедливої оплати праці.

"Україна не зможе запропонувати іноземцям безкоштовне житло чи значні соціальні виплати, зокрема для їхніх сімей і дітей. Натомість наша держава може запропонувати роботу та справедливу оплату праці — і саме в цьому полягає ключова відмінність від інших країн. Тому побоювання, що до України масово приїжджатимуть люди, аби жити виключно за рахунок держави, є безпідставними. Якщо таких умов немає навіть для наших громадян, то очевидно, що їх не буде і для іноземців".

Також він додав, що після війни Україна змушена буде конкурувати з європейськими державами не лише за власних громадян, а й за трудових мігрантів з інших країн. Ця конкуренція, за його словами, буде складною та напруженою, адже інші країни пропонують значно кращі фінансові умови.

"Ми будемо конкурувати — і я це підкреслюю — з країнами, які сьогодні допомагають нам у війні. Після її завершення ця конкуренція розгорнеться за наших громадян, за українців, а також за трудових мігрантів, які можуть приїхати працювати.Це буде доволі жорстка боротьба, адже доведеться змагатися за людський ресурс у складних умовах", — сказав він.

Нагадаємо, що більшість українців у Польщі мають стабільну роботу, проте лише невелика частина відчуває себе інтегрованою в місцеву громаду. Водночас українці залишаються ключовою складовою польської економіки: вони становлять понад дві третини іноземних працівників і активно заповнюють дефіцит робочих рук.

У 2025 році Національний банк України прогнозував, що до кінця року з країни можуть виїхати близько 200 тисяч громадян, а ще стільки ж наступного року. Експерти зазначають, що нова хвиля трудової міграції може охопити до двох мільйонів українців і значно ускладнити відновлення економіки, через що доведеться залучати працівників з інших країн.