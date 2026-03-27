Впервые с 2022 года: Россия и Индия возобновляют поставки СПГ, — Reuters

Россия и Индия ведут переговоры о возобновлении поставок сжиженного природного газа впервые с начала полномасштабной войны против Украины. Речь идет также об увеличении импорта российской нефти.

Дели и Москва углубляют свое сотрудничество в энергетической сфере. Обе стороны договорились о возобновлении Россией прямых продаж сжиженного природного газа Индии — впервые с начала полномасштабной войны в Украине, сообщает информационное агентство Reuters 27 марта.

Устная договоренность о соглашении по СПГ была достигнута во время встречи 19 марта между заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным и министром нефти и газа Индии Хардипом Сингхом Пури в Дели. Двое должностных лиц также договорились о дальнейшем увеличении продаж сырой нефти в Индию, которые могут удвоиться, по сравнению с январским уровнем, до не менее 40% от общего объема импорта Индии за месяц.

"Индия выбрала курс, который лучше всего отвечал ее национальным интересам, основанным на давнем и доверительном партнерстве с Россией", — сказал Аджай Малхотра, бывший посол Индии в Москве.

Индия стала основным покупателем российской сырой нефти, что стало предметом споров с администрацией Трампа. Третий по величине в мире импортер и потребитель нефти приобрел у Москвы почти 44 миллиарда долларов сырой нефти в прошлом году. Это сыграло важную роль в поддержке экономики Кремля.

Индия приказала своим импортерам энергии готовиться к возобновлению закупок российского СПГ. Дели уже обратился к Вашингтону относительно возможной отмены санкций.

Представитель Министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал на прошлой неделе сообщил журналистам, что Дели ведет переговоры с несколькими странами по обеспечению поставок энергоносителей, включая СПГ. Индийские власти также заявили, что закупают партии российского сжиженного нефтяного газа, который в основном используется для приготовления пищи и не находится под санкциями.

После многих лет покупки сырой нефти из Москвы по сниженным ценам, Дели резко сократил закупки после того, как Трамп в августе ввел тарифы на индийские товары в размере до 50%. Верховный суд США впоследствии постановил, что Трамп действовал незаконно, введя такие тарифы.

Расчеты Индии быстро изменились после того, как США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив. С тех пор у индийских заправок образовались длинные очереди, а в некоторых ресторанах закончился газ для приготовления пищи. Некоторые индийские политики выразили сожаление по поводу того, что Дели сократил импорт российской сырой нефти как уступку США.

Россия также стремится расширить воздушное сообщение с Индией: Тимофей Титаренко, руководитель аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, на прошлой неделе сообщил Reuters, что он посещал индийские аэропорты и изучал возможность увеличения количества прямых рейсов. Главный кремлевский дипломат Сергей Лавров заявил на этой неделе на конференции, посвященной индийско-российским отношениям, что 96% торговли между двумя странами сейчас осуществляется в рупиях и рублях.

