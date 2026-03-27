Вперше з 2022 року: Росія та Індія відновлюють постачання СПГ, — Reuters

Росія та Індія ведуть переговори про відновлення постачання зрідженого природного газу вперше від початку повномасштабної війни проти України. Йдеться також про збільшення імпорту російської нафти.

Делі та Москва поглиблюють свою співпрацю в енергетичній сфері. Обидві сторони домовилися щодо відновлення Росією прямих продажів зрідженого природного газу Індії – вперше з початку повномасштабної війни в Україні, повідомляє інформаційне агентство Reuters 27 березня.

Усна домовленість щодо угоди щодо ЗПГ була досягнута під час зустрічі 19 березня між заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним та міністром нафти і газу Індії Хардіпом Сінгхом Пурі в Делі. Двоє посадовців також домовилися про подальше збільшення продажів сирої нафти до Індії, які можуть подвоїтися, порівняно з січневим рівнем, до щонайменше 40% від загального обсягу імпорту Індії за місяць.

"Індія обрала курс, який найкраще відповідав її національним інтересам, що ґрунтуються на давньому та довірчому партнерстві з Росією", – сказав Аджай Малхотра, колишній посол Індії в Москві.

Індія стала основним покупцем російської сирої нафти, що стало предметом суперечок з адміністрацією Трампа. Третій за величиною у світі імпортер і споживач нафти придбав у Москви майже 44 мільярди доларів сирої нафти минулого року. Це відіграло важливу роль у підтримці економіки Кремля.

Індія наказала своїм імпортерам енергії готуватися до відновлення закупівель російського СПГ. Делі вже звернувся до Вашингтона щодо можливого скасування санкцій.

Речник Міністерства закордонних справ Рандхір Джайсвал минулого тижня повідомив журналістам, що Делі веде переговори з кількома країнами щодо забезпечення поставок енергоносіїв, включаючи ЗПГ. Індійська влада також заявила, що закуповує партії російського зрідженого нафтового газу, який здебільшого використовується для приготування їжі та не перебуває під санкціями.

Після багатьох років купівлі сирої нафти з Москви за зниженими цінами, Делі різко скоротив закупівлі після того, як Трамп у серпні запровадив тарифи на індійські товари у розмірі до 50%. Верховний суд США згодом постановив, що Трамп діяв незаконно, запровадивши такі тарифи.

Розрахунки Індії швидко змінилися після того, як США та Ізраїль атакували Іран 28 лютого. У відповідь Тегеран перекрив Ормузьку протоку. Відтоді біля індійських заправок утворилися довгі черги, а в деяких ресторанах закінчився газ для приготування їжі. Деякі індійські політики висловили жаль з приводу того, що Делі скоротив імпорт російської сирої нафти як поступку США.

Росія також прагне розширити повітряне сполучення з Індією: Тимофій Тітаренко, керівник аеропорту Пулково в Санкт-Петербургі, минулого тижня повідомив Reuters, що він відвідував індійські аеропорти та вивчав можливість збільшення кількості прямих рейсів. Головний кремлівський дипломат Сергій Лавров заявив цього тижня на конференції, присвяченій індійсько-російським відносинам, що 96% торгівлі між двома країнами зараз здійснюється в рупіях та рублях.

Нагадаємо, що Угорщина заявила про припинення постачання газу до України на тлі політичних вимог Будапешта. Прем’єр Віктор Орбан висунув умови, пов’язані з транзитом російської нафти.

Раніше ми також інформували, що президент Володимир Зеленський обговорив із лідером Мозамбіку Даніелем Шапу можливість постачання газу з Африки. Україна зацікавлена у диверсифікації джерел енергії на тлі глобальних ризиків.