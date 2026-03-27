В Украине снова произошло подорожание дизеля. Какой может быть стоимость топлива 30 марта — читайте в обзоре.

Ситуация со стоимостью топлива в Украине остается нестабильной. После нескольких дней без изменений на стелах АЗС, накануне выходных, 27 марта, наблюдалось подорожание дизеля и автомобильного газа. Фокус выяснил, сколько придется платить за литр горючего уже 30 марта.

Что происходит с ценами на АЗС

После стремительного подорожания дизеля и бензина период с 24 по 27 марта характеризовался постепенным снижением цен. Операторы АЗС или не меняли стоимость несколько дней подряд, или же немного ее снижали.

В конце недели наблюдалась тенденция к удешевлению бензина и незначительному подорожанию дизеля и автогаза. По данным портала "Минфин", средние розничные цены 27 марта были такими:

бензин А-95 премиум — 74,89 грн за литр (-0,53);

бензин А-95 — 71,73 грн за литр (-0,12);

бензин А-92 — 66,58 грн за литр (-0,04);

дизельное топливо — 84,67 (+0,13);

автомобильный газ — 45,91 (+0,12).

Какой может быть стоимость бензина и дизеля 30 марта

В конце марта операторы АЗС снова начали повышать цены на дизель и газ, но при этом продолжают сдерживать стоимость бензина. Ознакомиться с ориентировочными ценами на топливо в популярных сетях АЗС на 30 марта можно ниже.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 68,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельное топливо — 81,99 грн/л;

дизельное топливо Energy — 85,99 грн/л;

автомобильный газ — 45,99 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо — 87,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо Pulls — 90,99 грн/л (+1,00);

автомобильный газ — 47,99 грн/л (+1,00).

БВС:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельное топливо — 83,99 грн/л;

дизельное топливо PRO — 86,99 грн/л;

автомобильный газ — 45,99 грн/л.

ГНКАР:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 90,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо NANO — 87,99 грн/л (+1,00).

WOG:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо — 87,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо Mustang+ — 90,99 грн/л (+1,00);

автомобильный газ — 47,98 грн/л (+1,00).

Ранее Фокус сообщал, что в апреле дефицита топлива не предвидится, как это писали СМИ. По словам руководителя "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, никаких проблем с дизельным топливом пока нет и не ожидается. В марте объемы поставок остаются на уровне 2025 года, более того, есть ожидания формирования определенного запаса на апрель.

Эксперт добавил, что контрактирование на следующий месяц продолжается, при этом около 40% объемов уже зарезервировано. Информацию о дефиците, на которую ссылаются СМИ, Куюн назвал следствием неправильного толкования профессиональных обзоров рынка.