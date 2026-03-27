АЗС обновили цены на топливо: какой будет стоимость дизеля и бензина 30 марта
В Украине снова произошло подорожание дизеля. Какой может быть стоимость топлива 30 марта — читайте в обзоре.
Ситуация со стоимостью топлива в Украине остается нестабильной. После нескольких дней без изменений на стелах АЗС, накануне выходных, 27 марта, наблюдалось подорожание дизеля и автомобильного газа. Фокус выяснил, сколько придется платить за литр горючего уже 30 марта.
Что происходит с ценами на АЗС
После стремительного подорожания дизеля и бензина период с 24 по 27 марта характеризовался постепенным снижением цен. Операторы АЗС или не меняли стоимость несколько дней подряд, или же немного ее снижали.
В конце недели наблюдалась тенденция к удешевлению бензина и незначительному подорожанию дизеля и автогаза. По данным портала "Минфин", средние розничные цены 27 марта были такими:
- бензин А-95 премиум — 74,89 грн за литр (-0,53);
- бензин А-95 — 71,73 грн за литр (-0,12);
- бензин А-92 — 66,58 грн за литр (-0,04);
- дизельное топливо — 84,67 (+0,13);
- автомобильный газ — 45,91 (+0,12).
Какой может быть стоимость бензина и дизеля 30 марта
В конце марта операторы АЗС снова начали повышать цены на дизель и газ, но при этом продолжают сдерживать стоимость бензина. Ознакомиться с ориентировочными ценами на топливо в популярных сетях АЗС на 30 марта можно ниже.
"Укрнафта":
- бензин 95 Energy — 68,99 грн/л;
- бензин А-95 — 68,99 грн/л;
- бензин А-92 — 65,99 грн/л;
- бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;
- дизельное топливо — 81,99 грн/л;
- дизельное топливо Energy — 85,99 грн/л;
- автомобильный газ — 45,99 грн/л.
ОККО:
- бензин А-95 — 74,99 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;
- дизельное топливо — 87,99 грн/л (+1,00);
- дизельное топливо Pulls — 90,99 грн/л (+1,00);
- автомобильный газ — 47,99 грн/л (+1,00).
БВС:
- бензин А-95 — 69,99 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;
- бензин А-98 — 76,99 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;
- дизельное топливо — 83,99 грн/л;
- дизельное топливо PRO — 86,99 грн/л;
- автомобильный газ — 45,99 грн/л.
ГНКАР:
- бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;
- бензин А-95 — 74,99 грн/л;
- бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;
- дизельное топливо NANO Extro — 90,99 грн/л (+1,00);
- дизельное топливо NANO — 87,99 грн/л (+1,00).
WOG:
- бензин А-95 — 74,99 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;
- дизельное топливо — 87,99 грн/л (+1,00);
- дизельное топливо Mustang+ — 90,99 грн/л (+1,00);
- автомобильный газ — 47,98 грн/л (+1,00).
Ранее Фокус сообщал, что в апреле дефицита топлива не предвидится, как это писали СМИ. По словам руководителя "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, никаких проблем с дизельным топливом пока нет и не ожидается. В марте объемы поставок остаются на уровне 2025 года, более того, есть ожидания формирования определенного запаса на апрель.
Эксперт добавил, что контрактирование на следующий месяц продолжается, при этом около 40% объемов уже зарезервировано. Информацию о дефиците, на которую ссылаются СМИ, Куюн назвал следствием неправильного толкования профессиональных обзоров рынка.