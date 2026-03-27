В Україні знову відбулося здорожчання дизеля. Якою може бути вартість пального 30 березня — читайте в огляді.

Ситуація з вартістю пального в Україні залишається нестабільною. Після кількох днів без змін на стелах АЗС, напередодні вихідних, 27 березня, спостерігалося подорожчання дизеля та автомобільного газу. Фокус з’ясував, скільки доведеться платити за літр пального вже 30 березня.

Що відбувається з цінами на АЗС

Після стрімкого здорожчання дизеля та бензину період з 24 по 27 березня характеризувався поступовим зниженням цін. Оператори АЗС або не змінювали вартість кілька днів поспіль, або ж трохи її знижували.

Наприкінці тижня спостерігалася тенденція до здешевлення бензину та незначного подорожчання дизеля й автогазу. За даними порталу "Мінфін", середні роздрібні ціни 27 березня бути такими:

бензин А-95 преміум — 74,89 грн за літр (-0,53);

бензин А-95 — 71,73 грн за літр (-0,12);

бензин А-92 — 66,58 грн за літр (-0,04);

дизельне пальне — 84,67 (+0,13);

автомобільний газ — 45,91 (+0,12).

Якою може бути вартість бензину та дизеля 30 березня

Наприкінці березня оператори АЗС знову почали підвищувати ціни на дизель і газ, але водночас продовжують стримувати вартість бензину. Ознайомитися з орієнтовними цінами на пальне в популярних мережах АЗС на 30 березня можна нижче.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 68,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельне пальне — 81,99 грн/л;

дизельне пальне Energy — 85,99 грн/л;

автомобільний газ — 45,99 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне — 87,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне Pulls — 90,99 грн/л (+1,00);

автомобільний газ — 47,99 грн/л (+1,00).

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельне пальне — 83,99 грн/л;

дизельне пальне PRO — 86,99 грн/л;

автомобільний газ — 45,99 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 90,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне NANO — 87,99 грн/л (+1,00).

WOG:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне — 87,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне Mustang+ — 90,99 грн/л (+1,00);

автомобільний газ — 47,98 грн/л (+1,00).

Раніше Фокус повідомляв, що у квітні дефіциту пального не передбачається, як це писали ЗМІ. За словами керівника "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, жодних проблем із дизельним пальним наразі немає і не очікується. У березні обсяги поставок залишаються на рівні 2025 року, ба більше є очікування формування певного запасу на квітень.

Експерт додав, що контрактування на наступний місяць триває, при цьому близько 40% обсягів вже зарезервовано. Інформацію про дефіцит, на яку посилаються ЗМІ, Куюн назвав наслідком неправильного тлумачення професійних оглядів ринку.