В Украине усилят контроль за оформлением больничных. Больницы и медики, которые выдают фиктивные справки, могут получить штраф.

С 1 апреля 2026 года "пересидеть" дома без реальной причины станет значительно сложнее. Согласно закону №4683-ІХ, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сможет контролировать, как выдаются больничные. Фокус выяснил, как будет работать обновленная система проверок и что грозит за "липовые" медицинские справки.

ПФУ будет проверять больничные украинцев

Главные изменения от 1 апреля касаются именно контроля за нормами оформления больничных листов в Украине. Поэтому, роль Пенсионного фонда сейчас усиливается. Именно ПФУ будет проверять выдачу справок.

Больничные и декретные для ФЛП: в Пенсионном фонде назвали условие для получения выплат

В частности, территориальные органы ПФУ будут следить за законностью выданных и действующих больничных. А контролеры смогут оценивать не только сам факт выдачи документа, но и основания для этого.

В случае возникновения сомнений, к проверкам будут привлекать специально определенных врачей, которых будет утверждать правление ПФУ. Они будут анализировать, соответствуют ли медицинские заключения реальному состоянию пациента.

Детальный порядок проверок и требования к таким уполномоченным врачам будет определять Кабмин

Врачи будут платить за "липовые" больничные

Ранее факты необоснованных больничных часто не имели никаких последствий для врачей и медучреждений. Однако уже в этом году врачи будут нести ответственность по закону.

Медучреждения или врачи обязаны выплачивать компенсацию за страховые выплаты, которые были предоставлены по фиктивному больничному Фото: ukranews.com

Как только ПФУ обнаружит, что больничный был выдан без надлежащих медицинских оснований медучреждение или врач-предприниматель получают официальное уведомление о нарушении. Это становится автоматическим сигналом для устранения ошибок и прекращения всех страховых выплат по этому случаю.

Если средства по больничному уже были выплачены, Пенсионный фонд в течение 5 дней может выставить счет больнице или медику-ФЛП, а те имеют 10 календарных дней, чтобы полностью компенсировать расходы.

Медицинским учреждениям и врачам предоставляется 10 календарных дней для возмещения страховых выплат, которые выбыли предоставлены на основании "липового" больничного

Пенсионный фонд также может дополнительно начислять пеню, если компенсация не поступила вовремя. Ее размер составляет 0,1% от суммы за каждый день просрочки.

Можно ли обжаловать требование о компенсации

Медучреждение или врач имеют возможность обжаловать требование ПФУ о возврате средств. Для этого предоставляется 10 дней. Жалобу следует подать письменно или онлайн, с объяснением причин выдачи больничного.

Важно: если жалоба подана правильно и вовремя, на период ее рассмотрения приостанавливается обязанность уплачивать компенсацию и начисление пени до 10-го дня после получения решения по жалобе

Заявление рассматривают и в течение 30 дней присылают решение. В случае необходимости этот срок могут продлить еще максимум на 15 дней.

Если жалобу удовлетворят, требование могут отменить или изменить. В случае отказа деньги нужно вернуть в течение 10 дней, или обжаловать решение в вышестоящем органе или суде.

Если же ответ на жалобу не поступил вовремя, она автоматически считается удовлетворенной

В случае, если медицинское учреждение или предприниматель уже возместили эти средства, они имеют право требовать их возврата (частично или полностью) от медика, который выдал необоснованный больничный.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине во время больничного можно получать полный размер зарплаты. Однако это касается не всех, а только тех, кто имеет стаж более восьми лет или относится к определенным категориям.