В Україні посилять контроль за оформленням лікарняних. Лікарні та медики, які видають фіктивні довідки, можуть отримати штраф.

Від 1 квітня 2026 року "пересидіти" вдома без реальної причини стане значно складніше. Згідно з законом №4683-ІХ, Пенсійний фонд України (ПФУ) зможе контролювати, як видаються лікарняні. Фокус з’ясував, як працюватиме оновлена система перевірок і що загрожує за "липові" медичні довідки.

ПФУ перевірятиме лікарняні українців

Головні зміни від 1 квітня стосуються саме контролю за нормами оформлення лікарняних листів в Україні. Тож, роль Пенсійного фонду наразі посилюється. Саме ПФУ перевірятиме видавання довідок.

Важливо

Зокрема, територіальні органи ПФУ слідкуватимуть за законністю виданих і чинних лікарняних. А контролери зможуть оцінювати не лише сам факт видачі документа, а й підстави для цього.

Відео дня

У разі виникнення сумнівів, до перевірок залучатимуть спеціально визначених лікарів, яких затверджуватиме правління ПФУ. Вони аналізуватимуть, чи відповідають медичні висновки реальному стану пацієнта.

Детальний порядок перевірок і вимоги до таких уповноважених лікарів визначатиме Кабмін

Лікарі платитимуть за "липові" лікарняні

Раніше факти необґрунтованих лікарняних часто не мали жодних наслідків для лікарів і медзакладів. Проте вже цьогоріч лікарі нестимуть відповідальність за законом.

Щойно ПФУ виявить, що лікарняний був виданий без належних медичних підстав медзаклад або лікар-підприємець отримують офіційне повідомлення про порушення. Це стає автоматичним сигналом для усунення помилок та припинення всіх страхових виплат за цим випадком.

Якщо кошти за лікарняним вже були виплачені, Пенсійний фонд протягом 5 днів може виставити рахунок лікарні чи медику-ФОПу, а ті мають 10 календарних днів, щоб повністю компенсувати витрати.

Пенсійний фонд також може додатково нараховувати пеню, якщо компенсація не надійшла вчасно. Її розмір становить 0,1% від суми за кожний день протермінування.

Чи можна оскаржити вимогу про компенсацію

Медзаклад або лікар мають можливість оскаржити вимогу ПФУ про повернення коштів. Для цього надається 10 днів. Скаргу слід подати письмово або онлайн, з поясненням причин видачі лікарняного.

Важливо: якщо скаргу подано правильно і вчасно, на період її розгляду зупиняється обов’язок сплачувати компенсацію та нарахування пені до 10-го дня після отримання рішення за скаргою

Заяву розглядають і протягом 30 днів надсилають рішення. У разі потреби цей термін можуть продовжити ще максимум на 15 днів.

Якщо скаргу задовольнять, вимогу можуть скасувати або змінити. У разі відмови гроші потрібно повернути протягом 10 днів, або оскаржити рішення у вищому органі чи суді.

Якщо ж відповідь на скаргу не надійшла вчасно, вона автоматично вважається задоволеною

У разі, якщо медичний заклад або підприємець вже відшкодували ці кошти, вони мають право вимагати їхнього повернення (частково або повністю) від медика, який видав необґрунтований лікарняний.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні під час лікарняного можна отримувати повний розмір зарплати. Проте це стосується не всіх, а тільки тих, хто має стаж понад вісім років або належить до певних категорій.