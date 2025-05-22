Кому виплачують повну зарплату під час лікарняного: пояснення

Деякі українці мають право на отримання 100% заробітної плати під час лікарняного завдяки пільгам або тривалому трудовому стажу. Наприклад, йдеться про тих, хто має стаж понад вісім років або належить до певних категорій, таких як постраждалі внаслідок Чорнобильської аварії та ветерани війни.

Related video

Про це йдеться в статті 17 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Відповідно до закону, розмір допомоги у разі тимчасової непрацездатності залежить від страхового стажу:

до 3 років — 50% середньої зарплати;

від 3 до 5 років — 60%;

від 5 до 8 років — 70%;

понад 8 років — 100%.

Однак право на повну виплату лікарняних мають не лише ті, чий страховий стаж перевищує вісім років. До категорій осіб, які отримують 100% середнього заробітку незалежно від стажу, належать:

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (I–III категорій);

один із батьків, який доглядає за хворою дитиною до 14 років, постраждалою через аварію на ЧАЕС;

ветерани війни, постраждалі під час Революції Гідності;

родини загиблих захисників та ветеранів війни;

жертви нацистських переслідувань;

донори, які мають право на пільги;

особи, реабілітовані згідно із законом №962-XII "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років".

Окремий порядок діє для працівників і гіг-спеціалістів компаній, що є резидентами "Дія.City". Їм лікарняні виплачуються відповідно до заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, і не залежать від тривалості трудового стажу.

Нагадаємо, у лікарняному листі, який отримав працівник після проходження курсу лікування від того чи іншого захворювання, може бути не зазначено код хвороби. Це не може стати причиною у відмові роботодавцем його оплачувати.

Фокус також раніше писав, щоб застрахована особа отримала лікарняні виплати, необхідно виконати певну послідовність дій. Насамперед застрахована особа консультується з лікарем для встановлення тимчасової непрацездатності. Лікар після огляду складає медичний висновок про тимчасову непрацездатність, який є підставою для оформлення листка тимчасової непрацездатності.