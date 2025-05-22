Кому выплачивают полную зарплату во время больничного: разъяснение

Некоторые украинцы имеют право на получение 100% заработной платы во время больничного благодаря льготам или длительному трудовому стажу. Например, речь идет о тех, кто имеет стаж более восьми лет или относится к определенным категориям, таким как пострадавшие вследствие Чернобыльской аварии и ветераны войны.

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Об этом говорится в статье 17 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Согласно закону, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа:

до 3 лет — 50% средней зарплаты;

от 3 до 5 лет — 60%;

от 5 до 8 лет — 70%;

свыше 8 лет — 100%.

Однако право на полную выплату больничных имеют не только те, чей страховой стаж превышает восемь лет. К категориям лиц, получающих 100% среднего заработка независимо от стажа, относятся:

пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (I-III категорий);

один из родителей, который ухаживает за больным ребенком до 14 лет, пострадавшим из-за аварии на ЧАЭС;

ветераны войны, пострадавшие во время Революции Достоинства;

семьи погибших защитников и ветеранов войны;

жертвы нацистских преследований;

доноры, имеющие право на льготы;

лица, реабилитированные согласно закону №962-XII "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

Отдельный порядок действует для работников и гиг-специалистов компаний, являющихся резидентами "Дія.City". Им больничные выплачиваются в соответствии с заработной платой, с которой были уплачены страховые взносы, и не зависят от продолжительности трудового стажа.

Напомним, в больничном листе, который получил работник после прохождения курса лечения от того или иного заболевания, может быть не указан код болезни. Это не может стать причиной в отказе работодателем его оплачивать.

Фокус также ранее писал, чтобы застрахованное лицо получило больничные выплаты, необходимо выполнить определенную последовательность действий. Прежде всего застрахованное лицо консультируется с врачом для установления временной нетрудоспособности. Врач после осмотра составляет медицинское заключение о временной нетрудоспособности, которое является основанием для оформления листка временной нетрудоспособности.