Лікарняні та декретні для ФОП: у Пенсійному фонді назвали умову для отримання виплат
Фахівці пояснили, від якого моменту ФОП має право отримати лікарняні чи декретні від Пенсійного фонду.
Пенсійний фонд пояснив, як саме надаються страхові виплати фізичним особам — підприємцям. Про це йшлося у листі ПФУ від 29.09.2023 р. № 36419-41846/У-03/8-2800/23.
Із посиланням на закон про ЄСВ № 1105, у фонді підкреслили, що для фізичних осіб — платників єдиного внеску визначено спеціальні терміни сплати єдиного внеску, тож право на отримання матеріального забезпечення відповідно такі особи будуть набувати після сплати ЄСВ.
"У разі, якщо фізична особа — підприємець у розрахунковому періоді та місяці настання страхового випадку сплачувала єдиний соціальний внесок згідно з нормами чинного законодавства, вона має право на страхові виплати за рахунок коштів Пенсійного фонду України", — пояснили в ПФУ.
Що потрібно ФОП для отримання виплат
Як йдеться в листі ПФУ, підставою для фінансування страхувальників Пенсійним фондом України є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми страхових виплат за їх видами. До сформованої заяви-розрахунку фізособі — підприємцю необхідно:
- додати копію довідки з територіального фіскального органу про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на момент настання страхового випадку,
- додати копію поданої податкової декларації за розрахунковий період та місяць настання страхового випадку.
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