На 6 апреля НБУ снизил курс доллара и евро, чем укрепил позиции гривны. Сколько будет стоить иностранная валюта — читайте в обзоре.

С 6 апреля, гривна усилит свои позиции. Новая неделя на валютном рынке начнется со снижения курса доллара и евро, тогда как польский злотый незначительно подорожает. Об этом свидетельствуют обнародованные данные Национального банка Украины (НБУ).

Официальный курс евро на 6 апреля

НБУ продолжил придерживаться политики корректировки курса евро в сторону снижения. Европейская валюта подешевела на 14 копеек.

Поэтому, официальный курс гривны по отношению к евро составляет 50,31 грн.

Курс доллара 6 апреля

Американская валюта также начала неделю со снижения. Курс доллара упал на 16 копеек и был установлен НБУ на уровне 43,65 грн за доллар.

Какой курс злотого установил НБУ

В отличие от доллара и евро, польский злотый продемонстрировал незначительный рост.

В понедельник, 6 апреля, регулятор повысил курс всего на 1 копейку — до 11,78 грн за злотый.

Что будет с курсом валют в Украине с 6 по 12 апреля — прогноз банкира

Украинский валютный рынок в начале апреля будет находиться под влиянием сразу нескольких факторов, и быстрой стабилизации ожидать не стоит. Директор департамента финансовых рынков ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой рассказал, что одним из ключевых драйверов станет предпраздничный период накануне Пасхи, который традиционно активизирует обмен валют среди населения. В это время часть украинцев продает доллары и евро, чтобы покрыть текущие расходы. Это может временно увеличить предложение валюты на наличном рынке.

Также, по словам эксперта, курс валют будет оставаться под давлением подорожания энергоресурсов. Он добавил, что резкий рост цен на бензин и дизель в конце марта не только повысил расходы бизнеса, но и повлиял на настроения граждан.

В период с 6 по 12 апреля наличный курс доллара может временно снизиться до уровня 43,5-43,75 грн из-за ситуативного роста предложения

В таких условиях импортеры и энерготрейдеры активнее скупают валюту для закупок, а население чаще переводит сбережения в более стабильные активы, то есть доллар и евро. Это, в свою очередь, заставило НБУ усиливать валютные интервенции.

"В первой декаде апреля можно ожидать постепенного угасания первичной реакции на ценовой скачок. Это не означает, что ситуация быстро нормализуется", — рассказал Тарас Лесовой.

Эксперт отметил, что на фоне предпраздничной активности возможны краткосрочные колебания. В частности, в период с 6 по 12 апреля наличный курс доллара может временно снизиться до уровня 43,5-43,75 грн из-за ситуативного роста предложения.

Однако Тарас Лесовой отметил, что такие изменения будут иметь краткосрочный характер и не будут свидетельствовать о формировании нового тренда. В целом, по его мнению, в течение недели курс валют в Украине будет оставаться относительно стабильным: около 44 грн за доллар и 51 грн за евро.

На межбанковском рынке доллар, по прогнозам, будет колебаться в пределах 43,7-44,25 грн, а евро — 49,5-52 грн, тогда как на наличном сегменте ожидаются следующие показатели: 43,5-44,5 грн за доллар и 50,5-52 грн за евро.

Напомним, перед началом выходных НБУ скорректировал курс валют в сторону снижения. 3 апреля официальная стоимость доллара составляла 43,81 грн, а евро — 50,45 грн.