На 6 квітня НБУ знизив курс долара та євро, чим укріпив позиції гривні. Скільки коштуватиме іноземна валюта — читайте в огляді.

Від 6 квітня, гривня посилить свої позиції. Новий тиждень на валютному ринку розпочнеться зі зниження курсу долара та євро, тоді як польський злотий незначно подорожчає. Про це свідчать оприлюднені дані Національного банку України (НБУ).

Офіційний курс євро на 6 квітня

НБУ продовжив дотримуватися політики корегування курсу євро у бік зниження. Європейська валюта подешевшала на 14 копійок.

Тож, офіційний курс гривні щодо євро становить 50,31 грн.

Курс долара 6 квітня

Американська валюта також почала тиждень зі зниження. Курс долара впав на 16 копійок і був встановлений НБУ на рівні 43,65 грн за долар.

Який курс злотого встановив НБУ

На відміну від долара та євро, польський злотий продемонстрував незначне зростання.

У понеділок, 6 квітня, регулятор підвищив курс лише на 1 копійку — до 11,78 грн за злотий.

Що буде з курсом валют в Україні з 6 по 12 квітня — прогноз банкіра

Український валютний ринок на початку квітня перебуватиме під впливом одразу кількох чинників, і швидкої стабілізації очікувати не варто. Директор департаменту фінансових ринків ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий розповів, що одним із ключових драйверів стане передсвятковий період напередодні Великодня, який традиційно активізує обмін валют серед населення. У цей час частина українців продає долари та євро, щоб покрити поточні витрати. Це може тимчасово збільшити пропозицію валюти на готівковому ринку.

Також, за словами експерта, курс валют залишатиметься під тиском подорожчання енергоресурсів. Він додав, що різке зростання цін на бензин і дизель наприкінці березня не лише підвищило витрати бізнесу, а й вплинуло на настрої громадян.

У період з 6 по 12 квітня готівковий курс долара може тимчасово знизитися до рівня 43,5-43,75 грн через ситуативне зростання пропозиції

У таких умовах імпортери та енерготрейдери активніше скуповують валюту для закупівель, а населення частіше переводить заощадження у більш стабільні активи, тобто долар і євро. Це, своєю чергою, змусило НБУ посилювати валютні інтервенції.

"У першій декаді квітня можна очікувати поступового згасання первинної реакції на ціновий стрибок. Це не означає, що ситуація швидко нормалізується", — розповів Тарас Лєсовий.

Експерт зауважив, що на тлі передсвяткової активності можливі короткострокові коливання. Зокрема, у період з 6 по 12 квітня готівковий курс долара може тимчасово знизитися до рівня 43,5-43,75 грн через ситуативне зростання пропозиції.

Чорні лебеді валютного ринку: фінансист попередив про можливий апокаліптичний сценарій щодо курсу долара

Однак Тарас Лєсовий наголосив, що такі зміни матимуть короткостроковий характер і не свідчитимуть про формування нового тренду. Загалом, на його думку, протягом тижня курс валют в Україні залишатиметься відносно стабільним: близько 44 грн за долар і 51 грн за євро.

На міжбанківському ринку долар, за прогнозами, коливатиметься в межах 43,7–44,25 грн, а євро — 49,5–52 грн, тоді як на готівковому сегменті очікуються такі показники: 43,5-44,5 грн за долар і 50,5-52 грн за євро.

Нагадаємо, перед початком вихідних НБУ скорегував курс валют у бік зниження. 3 квітня офіційна вартість долара становила 43,81 грн, а євро — 50,45 грн.