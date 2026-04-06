Украина планирует запустить поезд в один из европейских городов: какой маршрут и сроки

Министерство развития общин и территорий Украины работает над запуском международного железнодорожного маршрута в Варну (Болгария).

По результатам переговоров уже есть есть предварительные договоренности относительно маршрута и графика движения с учетом максимального удобства для украинских пассажиров, сообщил глава ведомства Алексей Кулеба.

Маршрут будет следующим: Киев – Львов – Черновцы – Сучава – Бухарест – Варна.

Фото: Алексей Кулеба / Telegram

"Наша цель – запустить это сообщение уже в начале июня. Это решение важно и для развития транспортного сообщения со странами ЕС, и для людей. В частности, для детских групп, которые летом традиционно уезжают на отдых", — подчеркнул министр.

Он также уточнил, что при разработке маршрута была проработана такая его конфигурация, чтобы избежать простоев подвижного состава.

Відео дня

"Это позволяет не повышать стоимость билетов и сохранить ресурс вагонов для других направлений", — объяснил Кулеба.

В пути пассажиры проведут до 30часов.

"Это сопоставимо с автобусом, но гораздо комфортнее и предсказуемее. Оставшееся время будет определено после тестового рейса", — отметил чиновник.

Пока что открытым вопросом остается цена билета.

"Румынская и болгарская стороны предварительно согласовали возможность включения маршрута в механизм PSO (государственного заказа), что позволяет снизить стоимость билетов. Переговоры продолжаются", — уточнил Кулеба, добавив, что следующим шагом станет финализация тарифного решения и запуск тестового поезда вместе с партнерами.

С 10 октября прошлого года начал ежедневно курсировать прямой поезд из Украины в Румынию. Дорога из Киева в Бухарест занимает около суток.

Напомним, с 1 августа 2025-го "Укрзализныця" изменила правила покупки билетов на ряд поездов. Покупать билеты по определенным маршрутам надо исключительно онлайн, через кассу это сделать не получится.