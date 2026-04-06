Україна планує запустити поїзд до одного з європейських міст: який маршрут і терміни

Міністерство розвитку громад і територій України працює над запуском міжнародного залізничного маршруту до Варни (Болгарія).

За результатами перемовин уже є є попередні домовленості щодо маршруту та графіка руху з урахуванням максимальної зручності для українських пасажирів, повідомив глава відомства Олексій Кулеба.

Маршрут буде таким: Київ — Львів — Чернівці — Сучава — Бухарест — Варна.

Фото: Олексій Кулеба / Telegram

"Наша мета — запустити це сполучення вже на початку червня. Це рішення важливе і для розвитку транспортного сполучення з країнами ЄС, і для людей. Зокрема, для дитячих груп, які влітку традиційно їдуть на відпочинок", — наголосив міністр.

Він також уточнив, що під час розроблення маршруту було опрацьовано таку його конфігурацію, щоб уникнути простоїв рухомого складу.

"Це дає змогу не підвищувати вартість квитків і зберегти ресурс вагонів для інших напрямків", — пояснив Кулеба.

У дорозі пасажири проведуть до 30 годин.

"Це можна порівняти з автобусом, але набагато комфортніше і передбачуваніше. Час, що залишився, буде визначено після тестового рейсу", — зазначив чиновник.

Поки що відкритим питанням залишається ціна квитка.

"Румунська та болгарська сторони попередньо узгодили можливість включення маршруту до механізму PSO (державного замовлення), що дає змогу знизити вартість квитків. Переговори тривають", — уточнив Кулеба, додавши, що наступним кроком стане фіналізація тарифного рішення і запуск тестового поїзда разом із партнерами.

З 10 жовтня минулого року почав щодня курсувати прямий поїзд з України до Румунії. Дорога з Києва до Бухареста займає близько доби.

Нагадаємо, з 1 серпня 2025-го "Укрзалізниця" змінила правила купівлі квитків на низку поїздів. Купувати квитки за певними маршрутами треба виключно онлайн, через касу це зробити не вийде.