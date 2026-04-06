Трафик через Ормузский пролив существенно вырос впервые с начала войны в Иране, — Bloomberg

Трафик через Ормузский пролив вырос до максимального уровня за последние несколько недель, потому что все больше стран заключают с Ираном соглашения о безопасном проходе.

Судовладельцы рассказывают, что Иран также продвигает закон, регулирующий его контроль над проливом и сборы за проход. Об этом сообщает Bloomberg.

За выходные через пролив прошло 21 судно — это самый высокий показатель за два дня с начала марта, когда интенсивность движения снижалась.

Из этих судов 13 направились к Аравийскому морю.

Иранские суда по-прежнему доминируют в движении, но в воскресенье через пролив прошел танкер с иракской нефтью после того, как Иран заявил, что предоставит исключение "братскому Ираку".

Индия, которая договорилась о вывозе некоторых судов и даже впервые за много лет приняла иранский сжиженный нефтяной газ, теперь провела через пролив восемь своих танкеров со СПГ.

Відео дня

На прошлой неделе два контейнеровоза, связанные с Китаем, совершили переход со второй попытки. Также прошли два судна, связанные с Японией.

Также прошли суда, связанные с Турцией, Грецией и Таиландом.

Хотя количество судов по-прежнему составляет лишь небольшую часть от того, что было до войны, когда ежедневно регулярно проходило около 135 судов.

Кто доминирует в водах Ормузского пролива?

Ормузский пролив, стал центральной темой, потому что война продолжается уже шестую неделю. Пока Дональд Трамп угрожает нанести удар по гражданской инфраструктуре и принести "ад" Ирану, если тот не снова откроет пролив. В ответ Тегеран заявил, что сделает это только после того, как плата, которую он взимает с судов за транзит, сможет покрыть военные убытки от ударов США и Израиля.

Аналитики подтверждают, что в проливе сейчас доминирует Иран.

"Иран реагирует на запросы своих партнеров, одновременно укрепляя свой контроль над Ормузским проливом. Проход все еще зависит от Ирана, и ситуация может измениться в любой момент, если конфликт обострится", — считает Муюй Сюй, старший аналитик по сырой нефти в Kpler Ltd. в Сингапуре.

Иран также продвигает закон, регулирующий его контроль над проливом и сборы за проход, что, по словам судовладельцев, формализует своеобразную систему оплаты, которая действует уже несколько недель.

Хотя Тегеран ведет переговоры с дружественными странами, условия этих соглашений остаются непрозрачными.

"На прошлой неделе Пакистану предложили 20 слотов для вытягивания судов из Персидского залива — больше, чем сейчас у него есть за Ормузским проливом. Страна рассматривала варианты, включая принятие других танкеров и потенциальную смену их флага для обеспечения удобрений, нефти и других поставок", — пишет издание.

В материале говорится, что на сегодня большинство судов, получивших зеленый огонек, направлялись, вероятно, по маршруту, указанному Тегераном, прокладывая путь вблизи побережья Ирана. Но все больше кораблей начали идти вдоль противоположного побережья. Оман, который имеет общие воды пролива, подтвердил, что провел переговоры по налаживанию потока движения кораблей.

Зато 5 апреля президент США Дональд Трамп пообещал во вторник, 7 апреля, нанести удары по мостам и электростанциям Ирана, разрушив это все. Трамп требует открыть Ормузский пролив для прохода судов. Об этом он написал в Truth Social

Соединенные Штаты, Иран вместе с региональными посредниками обсуждают возможность заключения договоренности о 45-дневном прекращении огня. Это перемирие может стать шагом на пути к завершению войны. В то же время шансы на то, что договоренность будет заключена в следующие 48 часов невелики. Об этом говорится в материале Axios 6 апреля.