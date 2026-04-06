Трафік через Ормузьку протоку суттєво зріс вперше з початку війни в Ірані, — Bloomberg

Трафік через Ормузьку протоку зріс до максимального рівня за останні кілька тижнів, бо все більше країн укладають з Іраном угоди про безпечний прохід.

Судновласники розповідають, що Іран також просуває закон, що регулює його контроль над протокою та збори за прохід. Про це повідомляє Bloomberg.

За вихідні через протоку пройшло 21 судно — це найвищий показник за два дні з початку березня, коли інтенсивність руху знижувалася.

З цих суден 13 попрямували до Аравійського моря.

Іранські судна, як і раніше, домінують у русі, але в неділю через протоку пройшов танкер з іракською нафтою після того, як Іран заявив, що надасть виняток "братньому Іраку".

Індія, яка домовилася про вивезення деяких суден і навіть вперше за багато років прийняла іранський скраплений нафтовий газ, тепер провела через протоку вісім своїх танкерів зі СПГ.

Відео дня

Минулого тижня два контейнеровози, пов'язані з Китаєм, здійснили перехід з другої спроби. Також пройшли два судна, пов'язані з Японією.

Також пройшли судна, пов'язані з Туреччиною, Грецією та Таїландом.

Хоча кількість суден, як і раніше, становить лише невелику частину від того, що було до війни, коли щодня регулярно проходило близько 135 суден.

Хто домінує у водах Ормузької протоки?

Ормузька протока, стала центральною темою, бо війна триває вже шостий тиждень. Поки Дональд Трамп погрожує завдати удару по цивільній інфраструктурі та принести "пекло" Ірану, якщо той не знову відкриє протоку. У відповідь Тегеран заявив, що зробить це лише після того, як плата, яку він стягує з суден за транзит, зможе покрити воєнні збитки від ударів США та Ізраїлю.

Аналіки підтверджують, що у протоці зараз домінує Іран.

"Іран реагує на запити своїх партнерів, одночасно зміцнюючи свій контроль над Ормузьким протоком. Прохід все ще залежить від Ірану, і ситуація може змінитися будь-коли, якщо конфлікт загостриться", — вважає Муюй Сюй, старший аналітик з питань сирої нафти в Kpler Ltd. у Сінгапурі.

Іран також просуває закон, що регулює його контроль над протокою та збори за прохід, що, за словами судновласників, формалізує своєрідну систему оплати, яка діє вже кілька тижнів.

Хоча Тегеран веде переговори з дружніми країнами, умови цих угод залишаються непрозорими.

"Минулого тижня Пакистану запропонували 20 слотів для витягування суден із Перської затоки — більше, ніж зараз у нього є за Ормузькою протокою. Країна розглядала варіанти, включаючи прийняття інших танкерів та потенційну зміну їх прапора для забезпечення добрив, нафти та інших поставок", — пише видання.

У матеріалі йдеться, що на сьогодні більшість суден, що отримали зелений вогник, прямували, ймовірно, маршрутом, вказаним Тегераном, прокладаючи шлях поблизу узбережжя Ірану. Але все більше кораблів почали йти вздовж протилежного узбережжя. Оман, який має спільні води протоки, підтвердив, що провів переговори щодо налагодження потоку руху кораблів.

Ситуація на Близькому Сході: що відомо

Натомість 5 квітня президент США Дональд Трамп пообіцяв у вівторок, 7 квітня, завдати ударів по мостах та електростанціях Ірану, зруйнувавши це все. Трамп вимагає відкрити Ормузьку протоку для проходу суден. Про це він написав у Truth Social

Сполучені Штати, Іран разом з регіональними посередниками обговорюють можливість укладання домовленості про 45-денне припинення вогню. Це перемир'я може стати кроком на шляху до завершення війни. Водночас шанси на те, що домовленість буде укладена в наступні 48 годин невеликі. Про це йдеться в матеріалі Axios 6 квітня.