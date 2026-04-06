Доллар в Украине продолжает дешеветь, тогда как евро и злотый пошли вверх.

В Украине сохраняется тренд на постепенное удешевление доллара. В то же время европейская валюта и польский злотый демонстрируют незначительный рост. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Курс злотого на 7 апреля

Ситуация с польским злотым остается нестабильной. Валюта демонстрирует колебания в разные стороны. На 7 апреля НБУ воспользовался политикой по незначительному повышению курса валюты.

Официальный курс злотого вырос на 1 копейку и составляет 11,79 грн.

Курс доллара на 7 апреля

На валютном рынке фиксируется устойчивая тенденция к снижению стоимости доллара.

Американская валюта продолжает терять позиции на официальном уровне. На 7 апреля курс доллара установлен на уровне 43,58 грн, что на 7 копеек меньше по сравнению с предыдущим днем.

Какой курс евро установил НБУ

Европейская валюта, наоборот, незначительно прибавила в цене. Регулятор повысил курс евро на 1 копейку — до 50,32 грн.

Что будет происходить на валютном рынке Украины на этой неделе — прогноз эксперта

В период с 6 по 12 апреля украинцам не стоит ждать быстрой стабилизации валютного рынка. Ситуация будет формироваться под влиянием сразу нескольких факторов, а именно от сезонного спроса в преддверии Пасхи и подорожания энергоресурсов.

Как пояснил директор департамента финансовых рынков Глобус Банк Тарас Лесовой, резкий рост цен на топливо стал ключевым фактором давления на валюту. В конце марта бензин А-95 подорожал минимум на 30%, а дизель — до 50%, что сразу повлияло как на расходы бизнеса, так и на поведение населения.

Резкий рост цен на топливо стал ключевым фактором давления на курс валют в Украине

В таких условиях импортеры нуждаются в большем количестве валюты для закупок, а украинцы активнее переводят сбережения в доллар и евро. Это заставило Национальный банк Украины увеличить объемы валютных интервенций до 1-1,3 млрд долларов в неделю. Тогда как раньше для этого привлекалось 600-800 млн.

В то же время приближение праздничного периода может временно изменить баланс. Перед Пасхой часть украинцев традиционно продает валюту для текущих расходов, что способно краткосрочно усилить предложение на наличном рынке. В результате курс покупки доллара может просесть до 43,5-43,75 грн, однако банкир подчеркнул, что это не новый тренд, а ситуативное явление.

В целом в период с 6 по 12 апреля курс будет оставаться относительно стабильным: около 44 грн за доллар и 51 грн за евро. На межбанковском рынке ожидаются колебания в пределах 43,7-44,25 грн за доллар и 49,5-52 грн за евро, тогда как наличный сегмент будет демонстрировать несколько более широкий диапазон.

