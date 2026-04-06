Долар в Україні продовжує дешевшати, тоді як євро та злотий пішли вгору.

В Україні зберігається тренд на поступове здешевлення долара. Водночас європейська валюта та польський злотий демонструють незначне зростання. Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).

Курс злотого на 7 квітня

Ситуація з польським злотим залишається нестабільною. Валюта демонструє коливання в різні боки. На 7 квітня НБУ скористався політикою з незначного підвищення курсу валюти.

Офіційний курс злотого зріс на 1 копійку і становить 11,79 грн.

Курс долара на 7 квітня

На валютному ринку фіксується стійка тенденція до зниження вартості долара.

Американська валюта продовжує втрачати позиції на офіційному рівні. На 7 квітня курс долара встановлено на рівні 43,58 грн, що на 7 копійок менше порівняно з попереднім днем.

Який курс євро встановив НБУ

Європейська валюта, навпаки, незначно додала в ціні. Регулятор підвищив курс євро на 1 копійку — до 50,32 грн.

Що відбуватиметься на валютному ринку України цього тижня — прогноз експерта

У період з 6 по 12 квітня українцям не варто чекати на швидку стабілізацію валютного ринку. Ситуація буде формуватися під впливом одразу кількох факторів, а саме від сезонного попиту напередодні Великодня та подорожчання енергоресурсів.

Як пояснив директор департаменту фінансових ринків Глобус Банк Тарас Лєсовий, різке зростання цін на пальне стало ключовим фактором тиску на валюту. Наприкінці березня бензин А-95 подорожчав щонайменше на 30%, а дизель — до 50%, що одразу вплинуло як на витрати бізнесу, так і на поведінку населення.

У таких умовах імпортери потребують більше валюти для закупівель, а українці активніше переводять заощадження у долар та євро. Це змусило Національний банк України збільшити обсяги валютних інтервенцій до 1-1,3 млрд доларів на тиждень. Тоді як раніше для цього залучалося 600-800 млн.

Водночас наближення святкового періоду може тимчасово змінити баланс. Перед Великоднем частина українців традиційно продає валюту для поточних витрат, що здатне короткостроково посилити пропозицію на готівковому ринку. У результаті курс купівлі долара може просісти до 43,5-43,75 грн, однак банкір наголосив, що це не новий тренд, а ситуативне явище.

Загалом у період з 6 по 12 квітня курс залишатиметься відносно стабільним: близько 44 грн за долар і 51 грн за євро. На міжбанківському ринку очікуються коливання в межах 43,7–44,25 грн за долар і 49,5–52 грн за євро, тоді як готівковий сегмент демонструватиме дещо ширший діапазон.

Раніше Фокус писав, що ситуацію на валютному ринку у квітні складно спрогнозувати. Експерти розглянули одразу чотири можливі сценарії розвитку подій, адже динаміка курсу значною мірою залежатиме від геополітичних факторів, обсягів зовнішнього фінансування та ключових міжнародних рішень.