Китай официально открыл рынок пшеничной муки для Украины

Председатель Государственной служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук подписал соглашение с послом Китайской Народной Республики в Украине Ма Шенкуньом, которое открывает экспорт украинской пшеничной муки в Китай.

Украина и Китай подписали протокол по экспорту муки с четкими санитарными требованиями, сообщил Сергей Ткачук.

"Это результат комплексной и системной работы: от технических консультаций и переговоров до оценки украинской системы государственного контроля в сфере безопасности пищевых продуктов. Фактически, китайская сторона подтвердила доверие к украинским процедурам контроля и качества продукции", — написал Ткачук.

Он пояснил, что протокол устанавливает четкие и прозрачные требования ко всем этапам производства и экспорта — от выращивания пшеницы до поставки готовой продукции на рынок Китая.

"Речь идет об обеспечении полной прослеживаемости, соответствия санитарным и фитосанитарным стандартам, а также постоянный государственный контроль", — отметил Ткачук.

Відео дня

По его словам, для украинских производителей это соглашение предоставляет:

доступ к одному из крупнейших мировых рынков;

новые возможности для развития переработки;

увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью;

укрепление позиций Украины как надежного торгового партнера.

Ткачук также отметил, что подписанный протокол с Китаем не только расширяет географию экспорта украинской муки, а позволяет осуществить переход от сырьевой модели к экспорту готовой продукции.

