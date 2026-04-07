Китай офіційно відкрив ринок пшеничного борошна для України
Голова Державної служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук підписав угоду з послом Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкуньом, яка відкриває експорт українського пшеничного борошна до Китаю.
Україна та Китай підписали протокол щодо експорту борошна з чіткими санітарними вимогами, повідомив Сергій Ткачук.
"Це результат комплексної та системної роботи: від технічних консультацій і переговорів до оцінки української системи державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів. Фактично, китайська сторона підтвердила довіру до українських процедур контролю та якості продукції", — написав Ткачук.
Він пояснив, що протокол встановлює чіткі та прозорі вимоги до всіх етапів виробництва та експорту — від вирощування пшениці до постачання готової продукції на ринок Китаю.
"Йдеться про забезпечення повної простежуваності, відповідності санітарним і фітосанітарним стандартам, а також постійний державний контроль", — зазначив Ткачук.
За його словами, для українських виробників ця угода надає:
- доступ до одного з найбільших світових ринків;
- нові можливості для розвитку переробки;
- збільшення експорту продукції з доданою вартістю;
- зміцнення позицій України як надійного торговельного партнера.
Ткачук також наголосив, що підписаний протокол з Китаєм не лише розширює географію експорту українського борошна, а дозволяє здійснити перехід від сировинної моделі до експорту готової продукції.
