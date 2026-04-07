"Будут работать до 70 или даже до 90 лет": вырастет ли пенсионный возраст в Украине, — демограф

В Украине фактически увеличивается продолжительность трудовой жизни людей, даже без официального повышения пенсионного возраста. По прогнозам экспертов, украинцы могут работать до 70 лет и даже дольше, в зависимости от профессии и физического состояния.

Как рассказала директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Элла Либанова в подкасте "Что с экономикой?", демографические изменения и структура рынка труда создают условия для того, что люди старшего возраста будут оставаться активными в профессиональной жизни значительно дольше.

По ее словам, повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет в прошлом было оправданным, поскольку средняя продолжительность жизни позволяла получать пенсию дольше, чем работать. Сейчас же ситуация изменилась, и повышение официального пенсионного возраста уже не является насущным, поскольку средняя продолжительность жизни мужчин после 60 лет составляет примерно 14 лет.

"Честно говоря, это уже на грани. Мы не можем допустить, чтобы человек выходил на пенсию и на второй день умирал. Именно поэтому я не вижу сейчас перспектив для повышения пенсионного возраста", — пояснила она.

Более того, эксперт отметила, что многие люди после 60 лет, особенно те, кто работает в сферах, не требующих физического труда, способны и желают продолжать работу. В частности, такое стремление связано с изменениями в экономике: растет роль квалификации, опыта и способности выполнять нефизические функции, что открывает новые возможности для старшего поколения. В ходе своей речи Либанова добавила, что государство должно поддерживать работодателей в привлечении старших работников и предотвращать возрастную дискриминацию при приеме на работу.

По мнению специалиста, демографическое старение не является проблемой только Украины — подобные процессы наблюдаются во многих европейских странах. Старшие работники обладают значительным социальным и профессиональным капиталом, который может эффективно использоваться в пользу общества. Именно поэтому продление трудовой жизни будет происходить естественно, без принуждения, и будет связано с повышением страхового стажа и развитием "серебряной экономики", когда старшие работники используют опыт и знания в сферах, не требующих физических усилий.

"Демографическое старение связано с тем, что социальный и профессиональный капитал старшего поколения отличается от капитала молодежи, и этот потенциал нужно использовать в пользу общества. Это означает, что люди смогут работать дольше — возможно до 70 или даже до 90 лет — однако это будет добровольно, а не принудительно", — пояснила она.

В этом же выпуске Элла Либанова рассказала, что сейчас на территории Украины проживают 29-30 млн граждан, и количество бедных выросло за годы войны до 30%, хотя перед пандемией ковида этот показатель был 22%-23%.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15059, который предусматривает повышение пенсии до уровня фактического прожиточного минимума, который в 2026 году может достичь в среднем 7590 грн.