"Працюватимуть до 70 або навіть до 90 років": чи зросте пенсійний вік в Україні, — демографиня

В Україні фактично збільшується тривалість трудового життя людей, навіть без офіційного підвищення пенсійного віку. За прогнозами експертів, українці можуть працювати до 70 років і навіть довше, залежно від професії та фізичного стану.

Як розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Елла Лібанова у подкасті "Що з економікою?", демографічні зміни та структура ринку праці створюють умови для того, що люди старшого віку залишатимуться активними в професійному житті значно довше.

За її словами, підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років у минулому було виправданим, оскільки середня тривалість життя дозволяла отримувати пенсію довше, ніж працювати. Нині ж ситуація змінилася, і підвищення офіційного пенсійного віку вже не є нагальним, оскільки середня тривалість життя чоловіків після 60 років становить приблизно 14 років.

Відео дня

"Чесно кажучи, це вже на межі. Ми не можемо допустити, щоб людина виходила на пенсію і на другий день помирала. Саме тому я не бачу нині перспектив для підвищення пенсійного віку", — пояснила вона.

Ба більше, експертка зазначила, що багато людей після 60 років, особливо ті, хто працює у сферах, що не потребують фізичної праці, здатні та бажають продовжувати роботу. Зокрема, таке прагнення пов’язане зі змінами в економіці: зростає роль кваліфікації, досвіду та здатності виконувати нефізичні функції, що відкриває нові можливості для старшого покоління. У ході своєї промов Лібанова додала, що держава повинна підтримувати роботодавців у залученні старших працівників та запобігати віковій дискримінації при прийомі на роботу.

На думку фахівчині, демографічне старіння не є проблемою лише України – подібні процеси спостерігаються в багатьох європейських країнах. Старші працівники володіють значним соціальним і професійним капіталом, який може ефективно використовуватися на користь суспільства. Саме тому подовження трудового життя відбуватиметься природно, без примусу, і буде пов’язане з підвищенням страхового стажу та розвитком "срібної економіки", коли старші працівники використовують досвід і знання у сферах, що не потребують фізичних зусиль.

"Демографічне старіння пов’язане з тим, що соціальний і професійний капітал старшого покоління відрізняється від капіталу молоді, і цей потенціал потрібно використовувати на користь суспільства. Це означає, що люди зможуть працювати довше – можливо до 70 або навіть до 90 років – проте це буде добровільно, а не примусово", — пояснила вона.

У цьому ж випуску Елла Лібанова розповіла, що зараз на території України проживають 29-30 млн громадян, і кількість бідних зросла за роки війни до 30%, хоча перед пандемією ковіду цей показник був 22%-23%.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15059, який передбачає підвищення пенсії до рівня фактичного прожиткового мінімуму, який у 2026 році може сягнути в середньому 7590 грн.