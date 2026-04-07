Рада поддержала законопроект о продлении военного сбора: как долго придется платить после войны

7 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом внесенный Кабинетом Министров Украины законопроект по взиманию военного сбора.

За проект закона №15110 "О внесении изменений в пункт 16-1 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно взимания военного сбора" проголосовали 257 народных депутатов

Законопроект предусматривает продолжение действия действующих положений налогового законодательства по взиманию военного сбора на три года после прекращения военного положения, говорится на сайте парламента.

Он будет зачисляться в специальный фонд госбюджета, а не в общий, и направляться на обеспечение потребностей Вооруженных Сил Украины.

Каким будет % военного сбора

С 1 января 2025 года и по 31 декабря прекращено или отменено военное положение на территории Украины, предусматривается продление обязанности уплаты военного сбора, в частности в размере:

5% — для физических лиц;

10 % в расчете одной минимальной заработной платы — для ФЛП — плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы (в 2026 году — 865 грн);

1% от дохода — плательщики единого налога третьей группы (ФЛП и юридических лиц, кроме электронных резидентов (е-резидентов).

По информации нардепа Ярослава Железняка, в этом году планируют собрать 163 млрд гривен в виде военного сбора.

Разработкой законопроекта занимался Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) смягчил ряд требований к Украине для получения нового кредита на $8,1 млрд. В частности, речь шла и о налоге на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей и так называемом "налоге на OLX".

Также сообщалось, что 15 января 2026 года Верховная Рада не поддержала три ключевых законопроекта, необходимые для получения финансирования от МВФ и ЕС.