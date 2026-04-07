Рада підтримала законопроєкт про продовження військового збору: як довго доведеться платити після війни

7 квітня Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому внесений Кабінетом Міністрів України законопроєкт щодо справляння військового збору.

За проєкт закону №15110 "Про внесення змін до пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо справляння військового збору" проголосували 257 народних депутатів

Законопроєкт передбачає продовження дії чинних положень податкового законодавства щодо справляння військового збору на три роки після припинення воєнного стану, йдеться на сайті парламенту.

Він зараховуватиметься до спеціального фонду держбюджету, а не до загального, і спрямовуватиметься на забезпечення потреб Збройних Сил України.

Яким буде % військового збору

З 1 січня 2025 року і до 31 грудня припинено або скасовано воєнний стан на території України, передбачається продовження обов'язку сплати військового збору, зокрема в розмірі:

5% — для фізичних осіб;

10 % у розрахунку однієї мінімальної заробітної плати — для ФОП — платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи (у 2026 році — 865 грн);

1% від доходу — платники єдиного податку третьої групи (ФОП і юридичних осіб, крім електронних резидентів (е-резидентів).

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, цього року планують зібрати 163 млрд гривень у вигляді військового збору.

Розробкою законопроєкту займався Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) пом'якшив низку вимог до України для отримання нового кредиту на $8,1 млрд. Зокрема, йшлося і про податок на додану вартість для фізичних осіб-підприємців і так званий "податок на OLX".

Також повідомлялося, що 15 січня 2026 року Верховна Рада не підтримала три ключові законопроєкти, необхідні для отримання фінансування від МВФ і ЄС.