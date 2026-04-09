В Великобритании традиции на Пасху отличаются от украинских. Здесь не пекут паски, не составляют и не освящают пасхальную корзину. По словам украинки, которая три года живет в Британии, большинство жителей воспринимают эти дни как дополнительные выходные. Однако цены на некоторые товары растут до уровня "праздничных". Накануне Пасхи она сравнила стоимость продуктов в Британии и у нас.

Украинцы и британцы празднуют Пасху по-разному. И отражается это не только в традициях, но и в ценах на продукты. Девушка, которая третий год живет в Великобритании, рассказывает, где дешевле пасхальная корзина.

"В Британии нет такого понятия, как пасхальный завтрак. Там не пекут паски и не собираются все за праздничным столом. Есть просто два выходных, на которые люди обычно устраивают барбекю или выезжают на природу. Дети иногда ищут шоколадные яйца, а взрослые дарят друг другу большие шоколадные подарки — и они очень дорогие", — говорит Дарья.

Цены на продукты и расходы

Обычно основная закупка продуктов девушки в Британии составляет около 45 фунтов стерлингов (около 2 620 грн). В корзине — овощи, йогурты, рыба, тофу и консервированный тунец.

Відео дня

Шоколадные вкусности для детей — основные подарки на Пасху в Британии Фото: Фокус

Минимальная зарплата после вычета налогов и страхования в стране составляет примерно 1500 фунтов (около 87 400 грн) в месяц, тогда как аренда жилья может стоить около 590 фунтов (34 380 грн). К этому добавляются коммунальные платежи и налоги.

Опрос Чего вы боитесь больше: роста цен или потери дохода? Опрос открыт до Роста цен Потери дохода И того, и другого одинаково Трудно ответить Голосувати

При этом многие британцы стараются экономить: покупают продукты в сетях супермаркетов с демократичными ценами, часто выбирают замороженные товары, закупаются оптом и хранят еду в морозильниках.

Особенности питания в Британии и сравнение цен с украинскими

В стране очень популярны готовые блюда, которые достаточно просто разогреть. Также распространен формат Meal Deal — набор из основного блюда, снека и напитка по выгодной цене. Такой вариант часто заменяет обед или даже ужин, особенно для студентов и офисных работников.

"Очень много британцев покупают замороженные овощи. Кто-то покупает хлеб, нарезает и замораживает, чтобы дольше хранился. Готовые обеды тоже очень популярны, особенно среди молодежи", — говорит Дарья.

Цены на продукты в Украине и Британии Фото: Фокус

Сколько стоят продукты

Овощи в Британии могут стоить довольно дешево: огурец (1 шт) — около 0,99 фунта (примерно 57 грн, поэтому за 1 кг получается от 190 грн), пучок зеленого лука — около 0,69 фунта (примерно 40 грн), помидоры черри (250 г) — до 2,35 фунта (примерно 135 грн), болгарский перец (1 кг) — около 2,10 фунта (примерно 121 грн).

Зеленый лук стоит до 40 грн за пучок Фото: Фокус

В то же время цены значительно зависят от супермаркета и района:

молоко — около 2 фунтов за литр (от 100 грн);

ягоды (150 г) — от 2,5-3 фунтов (около 125-150 грн);

яблоки — около 70 пенсов за штуку (до 35 грн);

мандарины — 1,5-2 фунта за упаковку (около 75-100 грн);

рыба дороже: копченый лосось — от 3 фунтов (около 150 грн), стейк тунца — около 9 фунтов (от 450 грн).

Яйца также отличаются по цене в зависимости от условий содержания кур. Продукция категории free range (свободное содержание) стоит дороже, от 2,20 фунтов за десяток (около 130 грн). Между тем цены на яйца перед Пасхой в Украине стартуют от 85 грн за 10 шт.

Цены на яйца в Британии зависят от условий содержания кур Фото: Фокус

В Украине ситуация с овощами не слишком отличается. Огурцы резко подорожали и в апреле стоят от 169 грн за кг. Помидоры красные можно купить за 249,92 грн/кг, а болгарский перец стоит 194-270 грн/кг.

"Овощи в Украине или дороже, или примерно держатся на том же уровне, что и в Британии", — отмечает украинка.

Цены на огурцы в Британии почти такие же, как в Украине Фото: Фокус

А вот сахар и мука в Британии стоят довольно дорого: 500 г сахара обойдется примерно в 0,85 фунта (около 49 грн), а 1,5 кг муки — 1,50 фунта (примерно 86 грн).

1,5 кг муки стоит примерно 86 грн в Великобритании Фото: Фокус

"Это, пожалуй, единственные продукты, которые в Украине значительно дешевле, чем в Британии", — говорит девушка.

Большое шоколадное яйцо на Пасху выросло в цене из-за инфляции Фото: Фокус

Пасхальные цены и скандал с шоколадными яйцами

Отдельно украинка обращает внимание на резкое подорожание пасхальных сладостей.

"В этом году все активно обсуждали, что в Британии взлетели цены на пасхальные шоколадные яйца. В соцсетях начали массово писать об инфляции, и магазины даже вынуждены были снижать цены примерно на 40%", — отмечает она.

В обычных магазинах такие яйца можно приобрести за 4-6 фунтов, тогда как в премиум-сегменте их цена достигает 10-12 фунтов, что вызывает возмущение покупателей.

Ранее Фокус проанализировал рынок готовой продукции и подсчитал реальную себестоимость паски в Украине 2026 года и выяснил, что в этом апреле праздновать Пасху становится еще сложнее из-за устойчивого подорожания продуктов.