Штрафы за сдачу квартир в аренду: в Раде ответили, введут ли новые санкции

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елена Шуляк объяснила изменения в законодательство, которые должны уменьшить сдачу квартир в аренду без уплаты налогов. По ее словам, сейчас за неуплату налогов предусмотрены штрафные санкции.

В то же время новых штрафов введено не будет. Об этом она сказала в эфире "Киев24".

По ее словам, штрафные санкции действуют уже: они прописаны в Налоговом кодексе. Если налоговая не получает соответствующие платежи, а нотариус или риелтор сообщит о заключении договора, то, согласно законодательству, 25% такого долга составляет штраф, а за повторное нарушение — 50%.

"Мы никаких предложений относительно высоких штрафов или чего-то другого даже не рассматривали в парламенте", — отметила Шуляк.

Она пояснила, что согласно Налоговому кодексу о заключении сделки должен сообщать риелтор. Если его нет — "это уже о добросовестности каждого человека", отметила нардеп.

По ее словам, изменений в законодательство не планируют вводить. А вот новые законодательные изменения касаются только уменьшения налогов для тех, кто сдает квартиры в аренду.

Перед этим Елена Шуляк заявляла, что Верховная Рада планирует провести реформу рынка арендованного жилья, сделав неофициальную сдачу квартир рискованной. В частности, планируется ввести обязательную регистрацию договоров аренды.

