Штрафи за здачу квартир в оренду: в Раді відповіли, чи запровадять нові санкції

Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Олена Шуляк пояснила зміни до законодавства, які мають зменшити здачу квартир в оренди без сплати податків. За її словами, наразі за несплату податків передбачені штрафні санкції.

Водночас нових штрафів запроваджено не буде. Про це вона сказала в етері "Київ24".

За її словами, штрафні санкції діють уже: вони прописані у Податковому кодексі. Якщо податкова не отримує відповідні платежі, а нотаріус чи рієлтор повідомить про укладання договору, то, відповідно до законодавства, 25% такого боргу складає штраф, а за повторне порушення — 50%.

"Ми ніяких пропозицій щодо високих штрафів чи чогось іншого навіть не розглядали в парламенті", — зазначила Шуляк.

Вона пояснила, що відповідно до Податкового кодексу про укладання угоди має повідомляти рієлтор. Якщо його немає — "це вже про сумлінність кожної людини", зазначила нардепка.

За її словами, змін до законодавства не планують запроваджувати. А от нові законодавчі зміни стосуються лише зменшення податків для тих, хто здає квартири в оренду.

Раніше Фокус розповідав, що українцям у 2026 році доведеться більше платити за "зайві" квадратні метри житла, адже податок на нерухомість зріс разом із мінімальною зарплатою. Водночас для орендодавців готують нові правила, які можуть змінити умови роботи на ринку.

Перед цим Олена Шуляк заявляла, що Верховна Рада планує провести реформу ринку орендованого житла, зробивши неофіційну здачу квартир ризикованою. Зокрема, планується запровадити обов'язкову реєстрацію договорів оренди.

