Пенсии в Украине: засчитывается ли рабочий стаж в Германии

В каких случаях работу за границей засчитывают в страховой стаж в Украине. Но на размер пенсий такой стаж не влияет.

Сейчас, когда многие украинцы находятся за границей, их интересует, могут ли учесть периоды работы за рубежом, в частности в Германии, при назначении пенсии по возрасту в Украине. В Пенсионном фонде Украины дали ответ.

Там отметили, что страховой стаж, приобретенный за пределами Украины, учитывается только для определения права на пенсию. Он не влияет на размер пенсии.

Правительство приняло разработанное Минсоцполитики постановление № 562, которое касается этого вопроса, в 2025 году.

Документ регулирует, как подтверждаются и учитываются периоды работы в других странах в случае, если лицу не хватает страхового стажа для назначения пенсии по возрасту. К таковым относится и Германия.

Это постановление имеет принципиальное значение для украинцев, которые работали или сейчас работают за границей в странах, с которыми отсутствует международный договор о взаимном зачислении стажа работы. Отныне они могут учесть страховой стаж, полученный за пределами страны, при назначении пенсии в Украине.

Важно, что зачисление периодов работы в страховой стаж в странах, с которыми заключены международные договоры, осуществляется на условиях таких договоров.

К примеру: человек проработал в Украине 25 лет и еще 7 лет — за рубежом. Для назначения пенсии в возрасте 60 лет сейчас нужно иметь 32 года страхового стажа.

Если учесть 7 лет страхового стажа за пределами Украины к стажу в Украине, — человек получит право на назначение пенсии в 60 лет.

Какие документы нужны

В Пенсионный фонд нужно подать:

заявление о назначении пенсии;

документы, подтверждающие стаж за рубежом (справки, выписки и т.д.).

Эти документы должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами.

Если подтверждения нет

В случае отсутствия или неполноты документов действует межведомственный механизм:

территориальный орган Пенсионного фонда в течение пяти рабочих дней обращается в Министерство иностранных дел;

МИД по дипломатическим каналам запрашивает информацию у иностранной стороны;

после получения данных МИД передает их в Пенсионный фонд;

на основании этих сведений стаж засчитывают в календарном исчислении.

