Пенсії в Україні: чи зараховується робочий стаж у Німеччині

У яких випадках роботу за кордоном зараховують до страхового стажу в Україні. Але на розмір пенсій такий стаж не впливає.

Зараз, коли багато українців знаходяться за кордоном, їх цікавить, чи можуть врахувати періоди роботи за кордоном, зокрема в Німеччині, під час призначення пенсії за віком в Україні. У Пенсійному фонді України дали відповідь.

Там зауважили, що страховий стаж, набутий за межами України, враховується тільки для визначення права на пенсію. Він не впливає на розмір пенсії.

Уряд ухвалив розроблену Мінсоцполітики постанову № 562, яка стосується цього питання, у 2025 році.

Документ регулює, як підтверджуються та враховуються періоди роботи в інших країнах у разі, якщо особі бракує страхового стажу для призначення пенсії за віком. До таких належить і Німеччина.

Ця постанова має принципове значення для українців, які працювали або зараз працюють за кордоном в країнах, з якими відсутній міжнародний договір про взаємне зарахування стажу роботи. Відтепер вони можуть врахувати страховий стаж, отриманий за межами країни, при призначенні пенсії в Україні.

Важливо, що зарахування періодів роботи до страхового стажу в країнах, з якими укладено міжнародні договори, здійснюється на умовах таких договорів.

До прикладу: людина пропрацювала в Україні 25 років і ще 7 років – за кордоном. Для призначення пенсії у віці 60 років зараз потрібно мати 32 роки страхового стажу.

Якщо врахувати 7 років страхового стажу за межами України до стажу в Україні, – людина отримає право на призначення пенсії в 60 років.

Які документи потрібні

До Пенсійного фонду потрібно подати:

заяву про призначення пенсії;

документи, що підтверджують стаж за кордоном (довідки, витяги тощо).

Ці документи мають бути легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Якщо підтвердження немає

У разі відсутності або неповноти документів діє міжвідомчий механізм:

територіальний орган Пенсійного фонду протягом п’яти робочих днів звертається до Міністерства закордонних справ;

МЗС дипломатичними каналами запитує інформацію в іноземної сторони;

після отримання даних МЗС передає їх до Пенсійного фонду;

на підставі цих відомостей стаж зараховують у календарному обчисленні.

