Ситуация на украинских АЗС достаточно не стабильная. Какой будет стоимость дизеля и бензина 15 апреля — читайте в обзоре.

Украинский рынок топлива остается чувствительным к колебаниям мировых нефтяных котировок. Накануне, когда нефть на международных рынках поднималась до отметки около 102 долларов за баррель, это успело отразиться на ценах, ведь 14 апреля произошло резкое подорожание дизеля и бензина премиального сегмента. Впрочем, ситуация на глобальном рынке изменилась, что сразу вызывает вопрос: увидят ли украинские водители снижение или стабилизацию цен уже 15 апреля? Выяснил Фокус.

Цены на АЗС 15 апреля — сколько будут стоить дизель и бензин

Наиболее доступные предложения традиционно сохраняет государственная "Укрнафта", которая работает с ограниченной маржинальностью по решению правительства. По прогнозам, 15 апреля цены здесь будут такими:

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,50 грн/л;

дизельное топливо Energy — 93,50 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

В крупных частных сетях цены остаются заметно выше. Так, оператор SOCAR повысил стоимость дизеля на 1 грн за литр. По состоянию на 15 апреля ожидается такая ситуация:

WOG:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 93,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 96,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 93,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 96,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 83,00 грн/л;

бензин upg95 — 77,00 грн/л;

бензин А-95 — 74,00 грн/л;

дизельное топливо Euro — 92,00 грн/л;

дизель upg — 95,00 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 62,99 грн/л;

дизельное топливо — 90,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 93,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 96,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо NANO — 93,99 грн/л (+1,00).

Могут ли в Украине снизиться цены на топливо — прогноз эксперта

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в комментарии Фокусу рассказал, что цены на топливо в Украине напрямую зависят от внешних индикаторов, прежде всего стоимости нефти.

По его словам, в случае возвращения котировок к уровню около 60 долларов за баррель, который наблюдался до эскалации на Ближнем Востоке, украинский рынок также откатится к более низким ценовым показателям.

При этом эксперт отметил, что, если закупочные цены в Европе начнут резко падать, украинские АЗС достаточно быстро отреагируют. Но если пересмотр стоимости будет постепенным, аналогично медленно будет дешеветь и топливо в Украине.

Куюн также акцентировал на роли запасов топлива. По его словам, в периоды роста цен они помогают сглаживать скачки на рынке, тогда как при падении могут, наоборот, сдерживать быстрое удешевление.

Ранее Сергей Куюн рассказывал, что сейчас точно предсказать ценовую ситуацию на апрель сложно, однако основания для дальнейшего роста стоимости топлива сохраняются. По его оценкам, цены на АЗС могут приблизиться к психологической черте в 100 грн за литр дизеля. В то же время риск дефицита топлива на заправках он считает маловероятным.