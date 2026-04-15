Ситуація на українських АЗС досить не стабільна. Якою буде вартість дизеля та бензину 15 квітня — читайте в огляді.

Український ринок пального залишається чутливим до коливань світових нафтових котирувань. Напередодні, коли нафта на міжнародних ринках піднімалася до позначки близько 102 доларів за барель, це встигло відобразитися на цінах, адже 14 квітня відбулося різке подорожчання дизеля та бензину преміального сегмента. Втім, ситуація на глобальному ринку змінилася, що одразу викликає питання: чи побачать українські водії зниження або стабілізацію цін уже 15 квітня? З’ясував Фокус.

Ціни на АЗС 15 квітня — скільки коштуватимуть дизель та бензин

Найбільш доступні пропозиції традиційно зберігає державна “Укрнафта”, яка працює з обмеженою маржинальністю за рішенням уряду. За прогнозами, 15 квітня ціни тут будуть такими:

Відео дня

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,50 грн/л;

дизельне пальне Energy — 93,50 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

Опитування Через бойові дії в Ірані різко зросла вартість пального. Як автомобілісти пройдуть складний період? Опитування відкрите до Купуватиму дороге пальне, бо потрібно їздити Менше експлуатуватиму авто і послуговуватимуся громадським транспортом Підшукаю економічний гібрид або недорогий електрокар Голосувати

У великих приватних мережах ціни залишаються помітно вищими. Так, оператор SOCAR підвищив вартість дизеля на 1 грн за літр. Станом на 15 квітня очікується така ситуація:

WOG:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 93,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 96,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 93,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 96,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 83,00 грн/л;

бензин upg95 — 77,00 грн/л;

бензин А-95 — 74,00 грн/л;

дизельне пальне Euro — 92,00 грн/л;

дизель upg — 95,00 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 62,99 грн/л;

дизельне пальне — 90,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 93,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 96,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне NANO — 93,99 грн/л (+1,00).

Чи можуть в Україні знизитися ціни на пальне — прогноз експерта

Директор “Консалтингової групи А-95” Сергій Куюн у коментарі Фокусу розповів, що ціни на пальне в Україні безпосередньо залежать від зовнішніх індикаторів, насамперед вартості нафти.

За його словами, у разі повернення котирувань до рівня близько 60 доларів за барель, який спостерігався до ескалації на Близькому Сході, український ринок також відкотиться до нижчих цінових показників.

При цьому експерт зауважив, що, якщо закупівельні ціни в Європі почнуть різко падати, українські АЗС досить швидко відреагують. Але якщо перегляд вартості буде поступовим, аналогічно повільно дешевшатиме і пальне в Україні.

Куюн також акцентував на ролі запасів пального. За його словами, у періоди зростання цін вони допомагають згладжувати стрибки на ринку, тоді як під час падіння можуть, навпаки, стримувати швидке здешевлення.

Раніше Сергій Куюн розповідав, що наразі точно передбачити цінову ситуацію на квітень складно, однак підстави для подальшого зростання вартості пального зберігаються. За його оцінками, ціни на АЗС можуть наблизитися до психологічної межі у 100 грн за літр дизеля. Водночас ризик дефіциту пального на заправках він вважає малоймовірним.