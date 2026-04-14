В Україні вкотре відбувається коливання цін на дизель та бензин. Скільки коштуватиме пальне 14 квітня — читайте в огляді.

На стелах українських АЗС водії знову можуть помітити коливання цін. Новий тиждень стартував із того, що деякі види пального подорожчали, інші — навпаки, трохи втратили у вартості. Фокус з’ясував, як змінилися ціни на пальне 13 квітня та чого чекати на ринку 14 квітня.

Ціни на АЗС — що відбувається на ринку пального

Після вихідних на українському ринку пального зафіксували як зростання, так і зниження цін. Зокрема, мережі АЗС трохи знизили вартість бензину преміумсегмента А-95 та автомобільного газу, водночас підвищивши ціни на дизель і стандартний бензин А-95. Про це свідчать дані порталу "Мінфін". Згідно з інформацією, середні ціни на АЗС станом на 13 квітня мати такий вигляд:

бензин А-95 преміум — 76,55 грн/л (-0,01);

бензин А-95 — 73,13 грн/л (+0,02);

бензин А-92 — 67,34 грн/л (0,00);

дизельне пальне — 90,52 грн/л (+0,23);

автомобільний газ — 49,06 грн/л (-0,02).

Середня вартість дизеля зросла 13 квітня

Скільки коштуватиме пальне 14 квітня

Державний оператор "Укрнафта" реалізує пальне з мінімальною націнкою відповідно до урядового доручення. Орієнтовно 14 квітня ціни на його АЗС будуть такими:

бензин 95 Energy — 69,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 87,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 91,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

"Ми не залишимося без дизеля": Зеленський відповів, які резерви пального має Україна (відео)

Водночас водіям потрібно бути готовим платити більше за пальне в приватних мережах АЗС. Хоча, в понеділок більшість операторів не змінили вартість пального. На 14 квітня на заправках прогнозуються такі ціни:

WOG:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 92,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 95,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 92,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 95,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 83,00 грн/л;

бензин upg95 — 77,00 грн/л;

бензин А-95 — 74,00 грн/л;

дизельне пальне Euro — 91,00 грн/л;

дизель upg — 94,00 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 62,99 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 95,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 92,99 грн/л.

Раніше Фокус повідомляв, що європейські котирування на пальне, за якими Україна імпортує бензин і дизель, знову різко пішли вгору після короткої паузи, спричиненої оголошенням тимчасового перемир’я на Близькому Сході.