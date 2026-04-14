В Украине в очередной раз происходит колебание цен на дизель и бензин. Сколько будет стоить топливо 14 апреля — читайте в обзоре.

На стелах украинских АЗС водители снова могут заметить колебания цен. Новая неделя стартовала с того, что некоторые виды топлива подорожали, а другие — наоборот, немного потеряли в стоимости. Фокус выяснил, как изменились цены на топливо 13 апреля и чего ждать на рынке 14 апреля.

Цены на АЗС — что происходит на рынке топлива

После выходных на украинском рынке топлива зафиксировали как рост, так и снижение цен. В частности, сети АЗС немного снизили стоимость бензина премиум-сегмента А-95 и автомобильного газа, в то же время повысив цены на дизель и стандартный бензин А-95. Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин". Согласно информации, средние цены на АЗС по состоянию на 13 апреля выглядят следующим образом:

бензин А-95 премиум — 76,55 грн/л (-0,01);

бензин А-95 — 73,13 грн/л (+0,02);

бензин А-92 — 67,34 грн/л (0,00);

дизельное топливо — 90,52 грн/л (+0,23);

автомобильный газ — 49,06 грн/л (-0,02).

Средняя стоимость дизеля выросла 13 апреля

Сколько будет стоить топливо 14 апреля

Государственный оператор "Укрнафта" реализует топливо с минимальной наценкой в соответствии с правительственным поручением. Ориентировочно 14 апреля цены на его АЗС будут такими:

бензин 95 Energy — 69,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельное топливо — 87,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 91,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

"Мы не останемся без дизеля": Зеленский ответил, какие резервы топлива имеет Украина (видео)

В то же время водителям нужно быть готовым платить больше за топливо в частных сетях АЗС. Хотя, в понедельник большинство операторов не изменили стоимость топлива. На 14 апреля на заправках прогнозируются такие цены:

WOG:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 92,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 95,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 92,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 95,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 83,00 грн/л;

бензин upg95 — 77,00 грн/л;

бензин А-95 — 74,00 грн/л;

дизельное топливо Euro — 91,00 грн/л;

дизель upg — 94,00 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 62,99 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 95,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 92,99 грн/л.

Ранее Фокус сообщал, что европейские котировки на топливо, по которым Украина импортирует бензин и дизель, снова резко пошли вверх после короткой паузы, вызванной объявлением временного перемирия на Ближнем Востоке.