На АЗС обновили цены: сколько стоит бензин и дизельное топливо 14 апреля
В Украине в очередной раз происходит колебание цен на дизель и бензин. Сколько будет стоить топливо 14 апреля — читайте в обзоре.
На стелах украинских АЗС водители снова могут заметить колебания цен. Новая неделя стартовала с того, что некоторые виды топлива подорожали, а другие — наоборот, немного потеряли в стоимости. Фокус выяснил, как изменились цены на топливо 13 апреля и чего ждать на рынке 14 апреля.
Цены на АЗС — что происходит на рынке топлива
После выходных на украинском рынке топлива зафиксировали как рост, так и снижение цен. В частности, сети АЗС немного снизили стоимость бензина премиум-сегмента А-95 и автомобильного газа, в то же время повысив цены на дизель и стандартный бензин А-95. Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин". Согласно информации, средние цены на АЗС по состоянию на 13 апреля выглядят следующим образом:
- бензин А-95 премиум — 76,55 грн/л (-0,01);
- бензин А-95 — 73,13 грн/л (+0,02);
- бензин А-92 — 67,34 грн/л (0,00);
- дизельное топливо — 90,52 грн/л (+0,23);
- автомобильный газ — 49,06 грн/л (-0,02).
Сколько будет стоить топливо 14 апреля
Государственный оператор "Укрнафта" реализует топливо с минимальной наценкой в соответствии с правительственным поручением. Ориентировочно 14 апреля цены на его АЗС будут такими:
- бензин 95 Energy — 69,90 грн/л;
- бензин А-95 — 69,90 грн/л;
- бензин А-92 — 66,90 грн/л;
- бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;
- дизельное топливо — 87,90 грн/л;
- дизельное топливо Energy — 91,90 грн/л;
- автомобильный газ — 48,90 грн/л.
В то же время водителям нужно быть готовым платить больше за топливо в частных сетях АЗС. Хотя, в понедельник большинство операторов не изменили стоимость топлива. На 14 апреля на заправках прогнозируются такие цены:
WOG:
- бензин А-95 — 76,90 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;
- дизельное топливо — 92,90 грн/л;
- дизельное топливо Mustang+ — 95,90 грн/л;
- автомобильный газ — 49,90 грн/л.
ОККО:
- бензин А-95 — 76,90 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;
- дизельное топливо — 92,90 грн/л;
- дизельное топливо Pulls — 95,90 грн/л;
- автомобильный газ — 49,90 грн/л.
UPG:
- бензин upg100 — 83,00 грн/л;
- бензин upg95 — 77,00 грн/л;
- бензин А-95 — 74,00 грн/л;
- дизельное топливо Euro — 91,00 грн/л;
- дизель upg — 94,00 грн/л;
- газ — 49,00 грн/л.
BVS:
- бензин А-95 — 72,90 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;
- бензин А-98 — 79,90 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 62,99 грн/л;
- дизельное топливо — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;
- автомобильный газ — 48,90 грн/л.
SOCAR:
- бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;
- бензин А-95 — 76,99 грн/л;
- бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;
- дизельное топливо NANO Extro — 95,99 грн/л;
- дизельное топливо NANO — 92,99 грн/л.
Ранее Фокус сообщал, что европейские котировки на топливо, по которым Украина импортирует бензин и дизель, снова резко пошли вверх после короткой паузы, вызванной объявлением временного перемирия на Ближнем Востоке.