Валютный рынок Украины снова изменил направление движения, ведь после резкого роста в цене злотый и евро подешевели.

В Украине валютный рынок достаточно нестабилен. После резкого подорожания евро и польского злотого накануне, 16 апреля ситуация изменилась, ведь эти валюты на официальном уровне подешевели. Об этом свидетельствуют новые данные Национального банка Украины (НБУ).

Какой курс евро составлял НБУ на 16 апреля

После обновления рекордных значений накануне, евро 16 апреля демонстрирует снижение. Официальный курс установлен на уровне 51,27 грн, что на 5 копеек меньше по сравнению с предыдущим днем.

Курс злотого

Польский злотый после резкого укрепления также перешел к снижению. НБУ установил его курс на уровне 12,08 грн, что на 1 копейку ниже, чем днем ранее.

Официальный курс доллара в Украине

Регулятор продолжает постепенно повышать курс американской валюты, однако изменения остаются минимальными. Доллар вырос до 43,51 грн, прибавив 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз курса валют на второй квартал 2026 года

Во втором квартале 2026 года на валютном рынке будет наблюдаться относительно стабильная и более-менее прогнозируемая ситуация. Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов рассказал, что внезапных скачков курса не ожидается.

По его словам, благодаря режиму "управляемой гибкости" НБУ имеет возможность сдерживать резкие колебания. В частности, речь идет о валютных интервенциях объемом 3-3,5 млрд долларов в месяц, которые позволяют оперативно реагировать на изменения спроса на рынке.

НБУ сдерживает резкие колебания курса валют Фото: Слово и Дело

Сергей Мамедов добавил, что ситуация на валютном рынке может меняться в зависимости от:

уровня инфляции;

объемов международных резервов;

текущих угроз для курсовой стабильности.

Мамедов обратил внимание на экономические и геополитические факторы, которые традиционно повышают спрос на иностранную валюту. В то же время, по его мнению, резких скачков или "провалов" курса ожидать не стоит, так как НБУ и в дальнейшем будет внимательно отслеживать ситуацию и оперативно реагировать на изменения.

Он считает, что во втором квартале гривна может потерять около 3,2-4% своей стоимости из-за колебаний цен на энергоносители и общих экономических процессов. В таком случае, по его прогнозу, курс доллара будет находиться в пределах 44-45,5 грн, а евро — 51-52,5 грн.

Ранее Фокус сообщал, что в течение этой недели на курс валют в Украине будет влиять ожидание заседания НБУ, которое состоится 30 апреля. По словам банкира, решение по учетной ставке может увеличить привлекательность гривневых депозитов и уменьшить спрос на валюту.