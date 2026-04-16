В Україні валютний ринок досить нестабільний. Після різкого подорожчання євро та польського злотого напередодні, 16 квітня ситуація змінилася, адже ці валюти на офіційному рівні подешевшали. Про це свідчать нові дані Національного банку України (НБУ).

Який курс євро становив НБУ на 16 квітня

Після оновлення рекордних значень напередодні, євро 16 квітня демонструє зниження. Офіційний курс встановлено на рівні 51,27 грн, що на 5 копійок менше порівняно з попереднім днем.

Курс злотого

Польський злотий після різкого зміцнення також перейшов до зниження. НБУ встановив його курс на рівні 12,08 грн, що на 1 копійку нижче, ніж днем раніше.

Офіційний курс долара в Україні

Регулятор і надалі поступово підвищує курс американської валюти, однак зміни залишаються мінімальними. Долар зріс до 43,51 грн, додавши 2 копійки порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз курсу валют на другий квартал 2026 року

У другому кварталі 2026 року на валютному ринку спостерігатиметься відносна стабільна та більш-менш прогнозована ситуація. Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ Сергій Мамедов розповів, що раптових стрибків курсу не очікується.

За його словами, завдяки режиму “керованої гнучкості” НБУ має можливість стримувати різкі коливання. Зокрема, йдеться про валютні інтервенції обсягом 3–3,5 млрд доларів на місяць, які дозволяють оперативно реагувати на зміни попиту на ринку.

НБУ стримує різкі коливання курсу валют Фото: Слово і Діло

Сергій Мамедов додав, що ситуація на валютному ринку може змінюватися залежно від:

рівня інфляції;

обсягів міжнародних резервів;

поточних загроз для курсової стабільності.

Мамедов звернув увагу на економічні та геополітичні чинники, які традиційно підвищують попит на іноземну валюту. Водночас, на його думку, різких стрибків або “провалів” курсу очікувати не варто, аже НБУ й надалі уважно відстежуватиме ситуацію та оперативно реагуватиме на зміни.

Він вважає, що у другому кварталі гривня може втратити близько 3,2–4% своєї вартості через коливання цін на енергоносії та загальні економічні процеси. У такому разі, за його прогнозом, курс долара перебуватиме в межах 44–45,5 грн, а євро — 51–52,5 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що протягом цього тижня на курс валют в Україні впливатиме очікування засідання НБУ, яке відбудеться 30 квітня. За словами банкіра, рішення щодо облікової ставки може збільшити привабливість гривневих депозитів та зменшити попит на валюту.