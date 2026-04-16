После атаки РФ без света осталось десять регионов Украины: детали от Минэнерго

В нескольких регионах Украины зафиксированы перебои с электроснабжением после массированной комбинированной атаки России по энергетической инфраструктуре в ночь на 16 апреля. О ситуации сообщили Министерство энергетики Украины и НЭК "Укрэнерго".

В Министерстве энергетики Украины отметили в Telegram, что по состоянию на утро 16 апреля в результате российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в ряде областей временно остается без электроснабжения.

"Этой ночью враг совершил массированную комбинированную атаку по территории Украины. Вследствие обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях временно остаются без электроснабжения", — указало Минэнерго.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей. Аварийно-восстановительные работы ведутся непрерывно, в течение суток.

"Сегодня применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго", — отметили в ведомстве.

В министерстве также призвали граждан, по возможности, экономно пользоваться электроэнергией в вечерний период с 18:00 до 22:00, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

"Утром враг совершил дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру Юга Украины. В результате — частично обесточены потребители Николаевской и Херсонской областей. Сейчас атака еще продолжается", — сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Там добавили, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью. Энергетики отмечают, что делают все возможное для скорейшего восстановления поврежденного оборудования и подключения всех потребителей.

Напомним, что тариф на электроэнергию в Украине сейчас составляет 4,32 грн за кВт-ч и действует как минимум до конца отопительного сезона. Эксперт Станислав Игнатьев допускает повышение цены уже летом примерно на 20%.

Ранее мы также информировали, что в Украине актуальны портативные зарядные станции как альтернатива во время отключений электроэнергии. В частности, среди доступных моделей эксперты отметили продукцию Bluetti как одну из оптимальных по соотношению цены и возможностей.