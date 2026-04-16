Після атаки РФ без світла залишилося десять регіонів України: деталі від Міненерго

У кількох регіонах України зафіксовано перебої з електропостачанням після масованої комбінованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі в ніч на 16 квітня. Про ситуацію повідомили Міністерство енергетики України та НЕК "Укренерго".

У Міністерстві енергетики України зазначили у Telegram, що станом на ранок 16 квітня внаслідок російських обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у низці областей тимчасово залишається без електропостачання.

"Цієї ночі ворог здійснив масовану комбіновану атаку по території України. Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях тимчасово залишаються без електропостачання", — вказало Міненерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити електропостачання для всіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи ведуться безперервно, упродовж доби.

Відео дня

"Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго", — зазначили у відомстві.

У міністерстві також закликали громадян, за можливості, ощадливо користуватися електроенергією у вечірній період з 18:00 до 22:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

"Вранці ворог здійснив дронову атаку на енергетичну інфраструктуру Півдня України. Внаслідок цього – частково знеструмлені споживачі Миколаївської та Херсонської областей. Наразі атака ще триває", — повідомили у НЕК «Укренерго».

Там додали, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація. Енергетики наголошують, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення пошкодженого обладнання та підключення всіх споживачів.

Нагадаємо, що тариф на електроенергію в Україні наразі становить 4,32 грн за кВт-год і діє щонайменше до кінця опалювального сезону. Експерт Станіслав Ігнатьєв допускає підвищення ціни вже влітку приблизно на 20%.

