В Украине средняя цена дизельного топлива составляет 91,39 грн/л, а бензина А-95 — 73,12 грн/л.

В пятницу, 17 апреля, на стелах украинских АЗС водители вряд ли увидят резкие ценовые скачки. Рынок топлива остается относительно стабильным, несмотря на незначительные колебания накануне. Фокус выяснил, какая стоимость дизеля и бензина в Украине 17 апреля.

Что происходило на рынке топлива в Украине

На рынке топлива сохраняется смешанная динамика цен. Так, 16 апреля часть сетей АЗС снизила стоимость премиального и стандартного бензина А-95, а также дизеля. В то же время бензин А-92 и автомобильный газ продемонстрировали незначительный рост.

По данным портала "Минфин", средние цены на топливо 16 апреля были такими:

бензин А-95 премиум — 76,58 грн/л (-0,51);

бензин А-95 — 73,12 грн/л (-0,03);

бензин А-92 — 67,34 грн/л (+0,02);

дизельное топливо — 91,39 грн/л (-0,01);

автомобильный газ — 49,17 грн/л (+0,01).

Відео дня

Цены на АЗС в Украине 17 апреля

Перед выходными, 17 апреля, существенных изменений в стоимости топлива на заправках не ожидается. Сети продолжают удерживать предыдущие цены с незначительными отличиями в зависимости от бренда и типа топлива.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 69,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,50 грн/л;

дизельное топливо Energy — 93,50 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 93,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 96,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 93,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 96,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

Фото: enkorr.ua

UPG:

бензин upg100 — 83,00 грн/л;

бензин upg95 — 77,00 грн/л;

бензин А-95 — 74,00 грн/л;

дизельное топливо Euro — 92,00 грн/л;

дизель upg — 95,00 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 76,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельное топливо — 91,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 94,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 96,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 93,99 грн/л.

Напомним, украинцы могут получить частичное возмещение средств, потраченных на заправку автомобиля в рамках программы "топливного" кэшбэка. Размер возврата зависит от вида топлива: 15% предусмотрено на дизель, 10% — на бензин и 5% — на автомобильный газ.