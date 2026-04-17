Сколько стоит заправить авто 17 апреля: цены на бензин, дизель и газ
В Украине средняя цена дизельного топлива составляет 91,39 грн/л, а бензина А-95 — 73,12 грн/л.
В пятницу, 17 апреля, на стелах украинских АЗС водители вряд ли увидят резкие ценовые скачки. Рынок топлива остается относительно стабильным, несмотря на незначительные колебания накануне. Фокус выяснил, какая стоимость дизеля и бензина в Украине 17 апреля.
Что происходило на рынке топлива в Украине
На рынке топлива сохраняется смешанная динамика цен. Так, 16 апреля часть сетей АЗС снизила стоимость премиального и стандартного бензина А-95, а также дизеля. В то же время бензин А-92 и автомобильный газ продемонстрировали незначительный рост.
По данным портала "Минфин", средние цены на топливо 16 апреля были такими:
- бензин А-95 премиум — 76,58 грн/л (-0,51);
- бензин А-95 — 73,12 грн/л (-0,03);
- бензин А-92 — 67,34 грн/л (+0,02);
- дизельное топливо — 91,39 грн/л (-0,01);
- автомобильный газ — 49,17 грн/л (+0,01).
Цены на АЗС в Украине 17 апреля
Перед выходными, 17 апреля, существенных изменений в стоимости топлива на заправках не ожидается. Сети продолжают удерживать предыдущие цены с незначительными отличиями в зависимости от бренда и типа топлива.
"Укрнафта":
- бензин 95 Energy — 69,90 грн/л;
- бензин А-95 — 69,90 грн/л;
- бензин А-92 — 66,90 грн/л;
- бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;
- дизельное топливо — 89,50 грн/л;
- дизельное топливо Energy — 93,50 грн/л;
- автомобильный газ — 49,90 грн/л.
WOG:
- бензин А-95 — 76,90 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;
- дизельное топливо — 93,90 грн/л;
- дизельное топливо Mustang+ — 96,90 грн/л;
- автомобильный газ — 49,90 грн/л.
ОККО:
- бензин А-95 — 76,90 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;
- дизельное топливо — 93,90 грн/л;
- дизельное топливо Pulls — 96,90 грн/л;
- автомобильный газ — 49,90 грн/л.
UPG:
- бензин upg100 — 83,00 грн/л;
- бензин upg95 — 77,00 грн/л;
- бензин А-95 — 74,00 грн/л;
- дизельное топливо Euro — 92,00 грн/л;
- дизель upg — 95,00 грн/л;
- газ — 49,00 грн/л.
BVS:
- бензин А-95 — 73,90 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 76,90 грн/л;
- бензин А-98 — 80,90 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;
- дизельное топливо — 91,90 грн/л;
- дизельное топливо PRO — 94,90 грн/л;
- автомобильный газ — 48,90 грн/л.
SOCAR:
- бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;
- бензин А-95 — 76,99 грн/л;
- бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;
- дизельное топливо NANO Extro — 96,99 грн/л;
- дизельное топливо NANO — 93,99 грн/л.
Напомним, украинцы могут получить частичное возмещение средств, потраченных на заправку автомобиля в рамках программы "топливного" кэшбэка. Размер возврата зависит от вида топлива: 15% предусмотрено на дизель, 10% — на бензин и 5% — на автомобильный газ.