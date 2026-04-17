В Україні середня ціна дизельного пального становить 91,39 грн/л, а бензину А-95 — 73,12 грн/л.

У п’ятницю, 17 квітня, на стелах українських АЗС водії навряд чи побачать різкі цінові стрибки. Ринок пального залишається відносно стабільним, попри незначні коливання напередодні. Фокус з’ясував, яка вартість дизеля та бензину в Україні 17 квітня.

Що відбувалося на ринку пального в Україні

На ринку пального зберігається змішана динаміка цін. Так, 16 квітня частина мереж АЗС знизила вартість преміального та стандартного бензину А-95, а також дизеля. Водночас бензин А-92 та автомобільний газ продемонстрували незначне зростання.

За даними порталу "Мінфін", середні ціни на пальне 16 квітня були такими:

бензин А-95 преміум — 76,58 грн/л (-0,51);

бензин А-95 — 73,12 грн/л (-0,03);

бензин А-92 — 67,34 грн/л (+0,02);

дизельне пальне — 91,39 грн/л (-0,01);

автомобільний газ — 49,17 грн/л (+0,01).

Ціни на АЗС в Україні 17 квітня

Перед вихідними, 17 квітня, суттєвих змін у вартості пального на заправках не очікується. Мережі продовжують утримувати попередні ціни з незначними відмінностями залежно від бренду та типу пального.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 69,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,50 грн/л;

дизельне пальне Energy — 93,50 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 93,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 96,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 93,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 96,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

Мережі АЗС не змінили вартість пального

UPG:

бензин upg100 — 83,00 грн/л;

бензин upg95 — 77,00 грн/л;

бензин А-95 — 74,00 грн/л;

дизельне пальне Euro — 92,00 грн/л;

дизель upg — 95,00 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 76,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельне пальне — 91,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 94,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 96,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 93,99 грн/л.

Нагадаємо, українці можуть отримати часткове відшкодування коштів, витрачених на заправку автомобіля в рамках програми "паливного" кешбеку. Розмір повернення залежить від виду пального: 15% передбачено на дизель, 10% — на бензин і 5% — на автомобільний газ.