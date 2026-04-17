Скільки коштує заправити авто 17 квітня: ціни на бензин, дизель і газ
В Україні середня ціна дизельного пального становить 91,39 грн/л, а бензину А-95 — 73,12 грн/л.
У п’ятницю, 17 квітня, на стелах українських АЗС водії навряд чи побачать різкі цінові стрибки. Ринок пального залишається відносно стабільним, попри незначні коливання напередодні. Фокус з’ясував, яка вартість дизеля та бензину в Україні 17 квітня.
Що відбувалося на ринку пального в Україні
На ринку пального зберігається змішана динаміка цін. Так, 16 квітня частина мереж АЗС знизила вартість преміального та стандартного бензину А-95, а також дизеля. Водночас бензин А-92 та автомобільний газ продемонстрували незначне зростання.
За даними порталу "Мінфін", середні ціни на пальне 16 квітня були такими:
- бензин А-95 преміум — 76,58 грн/л (-0,51);
- бензин А-95 — 73,12 грн/л (-0,03);
- бензин А-92 — 67,34 грн/л (+0,02);
- дизельне пальне — 91,39 грн/л (-0,01);
- автомобільний газ — 49,17 грн/л (+0,01).
Ціни на АЗС в Україні 17 квітня
Перед вихідними, 17 квітня, суттєвих змін у вартості пального на заправках не очікується. Мережі продовжують утримувати попередні ціни з незначними відмінностями залежно від бренду та типу пального.
"Укрнафта":
- бензин 95 Energy — 69,90 грн/л;
- бензин А-95 — 69,90 грн/л;
- бензин А-92 — 66,90 грн/л;
- бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;
- дизельне пальне — 89,50 грн/л;
- дизельне пальне Energy — 93,50 грн/л;
- автомобільний газ — 49,90 грн/л.
WOG:
- бензин А-95 — 76,90 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;
- дизельне пальне — 93,90 грн/л;
- дизельне пальне Mustang+ — 96,90 грн/л;
- автомобільний газ — 49,90 грн/л.
OKKO:
- бензин А-95 — 76,90 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;
- дизельне пальне — 93,90 грн/л;
- дизельне пальне Pulls — 96,90 грн/л;
- автомобільний газ — 49,90 грн/л.
UPG:
- бензин upg100 — 83,00 грн/л;
- бензин upg95 — 77,00 грн/л;
- бензин А-95 — 74,00 грн/л;
- дизельне пальне Euro — 92,00 грн/л;
- дизель upg — 95,00 грн/л;
- газ — 49,00 грн/л.
BVS:
- бензин А-95 — 73,90 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 76,90 грн/л;
- бензин А-98 — 80,90 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;
- дизельне пальне — 91,90 грн/л;
- дизельне пальне PRO — 94,90 грн/л;
- автомобільний газ — 48,90 грн/л.
SOCAR:
- бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;
- бензин А-95 — 76,99 грн/л;
- бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;
- дизельне пальне NANO Extro — 96,99 грн/л;
- дизельне пальне NANO — 93,99 грн/л.
Нагадаємо, українці можуть отримати часткове відшкодування коштів, витрачених на заправку автомобіля в рамках програми "паливного" кешбеку. Розмір повернення залежить від виду пального: 15% передбачено на дизель, 10% — на бензин і 5% — на автомобільний газ.