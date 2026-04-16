В Україні не очікуються різкі коливання цін на пальне. Скільки коштуватиме дизель, газ та бензин 16 квітня — читайте на огляді.

В Україні зберігається помітний ціновий розрив на пальне між державними та приватними мережами АЗС. Фокус з’ясував, скільки коштує пальне на українських АЗС 16 квітня.

Ціни на АЗС в Україні — яка вартість бензину та дизеля

Найнижчі ціни традиційно утримує "Укрнафта", тоді як приватні мережі АЗС встановлюють вищі тарифи для водіїв. Станом на 16 квітня очікується такий рівень вартості пального:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,50 грн/л;

дизельне пальне Energy — 93,50 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 93,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 96,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

Відео дня

OKKO:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 93,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 96,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 83,00 грн/л;

бензин upg95 — 77,00 грн/л;

бензин А-95 — 74,00 грн/л;

дизельне пальне Euro — 92,00 грн/л;

дизель upg — 95,00 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 76,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельне пальне — 91,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 94,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 96,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 93,99 грн/л.

Опитування Через бойові дії в Ірані різко зросла вартість пального. Як автомобілісти пройдуть складний період? Опитування відкрите до Купуватиму дороге пальне, бо потрібно їздити Менше експлуатуватиму авто і послуговуватимуся громадським транспортом Підшукаю економічний гібрид або недорогий електрокар Голосувати

Чи має Україна запаси дизеля — відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава вже досягла домовленостей із низкою країн Близького Сходу щодо формування стратегічних запасів пального щонайменше на рік уперед.

Важливо

Він зауважив, що у світі наразі фактично немає альтернативних джерел для таких масштабних постачань енергоресурсів. Водночас Україні вдалося отримати додаткові гарантії на випадок можливого дефіциту. Зокрема, йдеться про стратегічні резерви, які можуть бути використані в кризових умовах, наприклад, при порушенні глобальних логістичних ланцюгів постачання.

За словами Володимира Зеленського, ціни на пальне формуватимуться виключно за ринковими принципами, без запровадження спеціальних пільг, однак залишатимуться економічно обґрунтованими. Він зауважив, що країна сподівається на стабільність ринку завдяки міжнародним домовленостям.

Раніше Фокус писав, що ситуацію на ринку пального в Україні складно передбачити. На думку експертів, у квітні зберігатимуться фактори, які можуть призвести до подорожчання дизеля до 100 грн.