В Украине не ожидаются резкие колебания цен на топливо. Сколько будет стоить дизель, газ и бензин 16 апреля — читайте на обзоре.

В Украине сохраняется заметный ценовой разрыв на топливо между государственными и частными сетями АЗС. Фокус выяснил, сколько стоит топливо на украинских АЗС 16 апреля.

Цены на АЗС в Украине — какая стоимость бензина и дизеля

Самые низкие цены традиционно удерживает "Укрнафта", тогда как частные сети АЗС устанавливают более высокие тарифы для водителей. По состоянию на 16 апреля ожидается такой уровень стоимости топлива:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,50 грн/л;

дизельное топливо Energy — 93,50 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 93,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 96,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 93,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 96,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 83,00 грн/л;

бензин upg95 — 77,00 грн/л;

бензин А-95 — 74,00 грн/л;

дизельное топливо Euro — 92,00 грн/л;

дизель upg — 95,00 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 76,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельное топливо — 91,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 94,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 96,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 93,99 грн/л.

Имеет ли Украина запасы дизеля — ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство уже достигло договоренностей с рядом стран Ближнего Востока по формированию стратегических запасов топлива минимум на год вперед.

Он отметил, что в мире пока фактически нет альтернативных источников для таких масштабных поставок энергоресурсов. В то же время Украине удалось получить дополнительные гарантии на случай возможного дефицита. В частности, речь идет о стратегических резервах, которые могут быть использованы в кризисных условиях, например, при нарушении глобальных логистических цепей поставок.

По словам Владимира Зеленского, цены на топливо будут формироваться исключительно по рыночным принципам, без введения специальных льгот, однако будут оставаться экономически обоснованными. Он отметил, что страна надеется на стабильность рынка благодаря международным договоренностям.

Ранее Фокус писал, что ситуацию на рынке топлива в Украине сложно предсказать. По мнению экспертов, в апреле будут сохраняться факторы, которые могут привести к подорожанию дизеля до 100 грн.